Anyaország :: 2026. június 17. 14:57 ::

Újabb undorító propagandalapnál zajlik mészárlás: az Origó szerkesztőségének is kirúgták a háromnegyedét

A Telex több olyan munkatárssal beszélt, akiknek kedden mondtak fel a Mediaworksnél. Az Origónál komoly vérengzés alakult ki, emellett egyelőre azt sem látják, hogyan fognak felállni az elkövetkezendő napokra. A távozók összességében vegyesen fogadták a hírt, a maradásukat pedig több irányból is meg lehet közelíteni. Egy, egyelőre a munkáját megtartható újságíró pedig arról beszélt, többeknek semmi köze nem volt a propagandához.



Inkább ne találkozzunk soha többé... Hányingerkeltő volt, amit műveltetek

Az elmúlt napokban több hullámban kezdődött meg a leépítések sora a Fidesz-közeli Mediaworks-birodalomban. Az Index információi szerint a cég vezetése hétfőn jelentette be a munkatársaknak a létszámcsökkentést, majd a rovatvezetők egyenként egyeztettek az alkalmazottakkal. Azóta a Mediaworks közleményben erősítette meg a híreket, emellett kiderült, hogy a nyomtatott Borsnak, a Ripostnak, a Metropolnak és több vidéki napilapnak is vége.

Kedden kiderült, hogy a Pesti Srácok szerkesztőségéből is mindenki távozik, emellett a Világgazdaságtól is többeknek felmondtak. A Magyar Nemzet és az Origó is hasonló sorsra jutott, ugyanis mindkét lapnál szinte egymásnak adják át a kilincset a távozó vagy távozásra váró újságírók. Utóbbi portál több távozó dolgozójával pedig a Telex beszélgetett. Nekik azonnal le kellett adniuk a laptopjukat, majd a HR-esek társaságában hagyhatták el az irodaházat.

Egy munkatárs arról számolt be, hogy az Origónál a negyven emberből tíz maradhatott, emellett egyesek jelenleg azt sem látják, hogyan fognak működni az elkövetkezendő napokban, hiszen egyrészt olyan személyek szerepelnek a beosztásban, akiket kirúgtak, másrészt olvasószerkesztő és címlapszerkesztő sem maradt.

A leépítési hullám pedig szinte minden szerkesztőséget és beosztási szintet érint.

Az elmondások alapján az ott dolgozók vegyesen fogadták a híreket: volt, aki sírt, de akadt, aki kínjában mosolygott. Az egyik távozó ugyan kalkulált ezzel az eshetőséggel, de nem számított tömeges leépítésekre, mivel úgy vélte, hogy lesz olyan vállalkozó, akinek megéri felfuttatni a Mediaworksöt, amelyet később „egy hatalmas, nehezen mozgó anyahajóként” jellemzett. Egy másik kirúgott eddig is tudta, hogy „ciki” az Origó, és úgy fogalmazott, hogy már eddig is utálta az egészet.

Többen is elmondták, hogy az egyes szerkesztők maradása több motivációs erőre is visszafejthető: volt, aki szimplán gyáva volt lépni, de olyan is akadt, akit a család, a pénz és a stabil megélhetés tartott a szerkesztőségben. Ugyanakkor kiemelték, olyan kollégák is dolgoztak az Origónál, akik emberileg és szakmailag is rendben voltak.

Egy másik munkatárs, aki egyelőre megtarthatta az állását, arról beszélt, hogy a szerkesztőség túlnyomó részének semmi köze nem volt a propagandához. Azt állította, hogy a kétszáz kirúgott dolgozóból százkilencvennyolc nem érintkezett a lejárató anyagokkal, amelyek nem a szerkesztőségben készültek, hanem készen kapták őket.

(Index nyomán)

Korábban írtuk: