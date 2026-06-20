Anyaország, Extra :: 2026. június 20. 11:37 ::

16 éves dédunokája ölhette meg a 85 éves józsefvárosi asszonyt

Dédunokája ölhette meg azt a 85 éves nőt, akit egy józsefvárosi, Práter utcai lakásban holtan találtak hétfőn; a 16 éves fiút a rendőrök elfogták és őrizetbe vették - közölte Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.



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A tájékoztatás szerint a rendőrök hétfőn bejelentés alapján mentek ki a VIII. kerületi lakásba, és a szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja. A BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki után hajtóvadászat indult.

A közlés szerint a nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, az idős nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Párját, egy 15 éves lányt bűnpártolás miatt hallgattak ki gyanúsítottként a rendőrök, majd őt is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a BRFK.

(MTI)