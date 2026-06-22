Anyaország :: 2026. június 22. 12:41 ::

Figyelmeztető bezárásra készülnek a kis benzinkutak a "Fidesz 2.0" miatt

Egynapos figyelmeztető bezárásra készülnek a kis benzinkutak, mert szerintük cserbenhagyta őket a politika. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint a védett ár rendszere márciustól mintegy 7,5–8 milliárd forint veszteséget okozott a családi tulajdonú kis töltőállomásoknak, a károk enyhítésére ígért állami támogatás pedig a mai napig nem érkezett meg, a Tisza-kormány – mint jogutód – most nem akarja végrehajtani. A szövetség most úgy fogalmazott: „Ez a Fidesz 2.0, nem erre adtunk felhatalmazást!”



Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn a Facebookon megosztott közleményében úgy számol, hogy a tavasszal bevezetett kedvezményes üzemanyagár rendszere március óta mintegy 7,5–8 milliárd forint veszteséget okozott a magyar családi tulajdonban álló, töltőállomásokat üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak. Ezt a nagyságrendet a szövetség korábban is hangoztatta: az elnök, Gépész László a Világgazdaságnak nemrég azt mondta, az érintett kutak tartalékainak nagy része elfogyott, és számukra a túlélés volt a cél.

A háttér ismert: az Orbán-kormány a közel-keleti háború és az olaj világpiaci drágulása miatt március 10-én vezette be a benzinre és a gázolajra a védett – később hatósági – árat, amely literenként 595, illetve 615 forintban maximálta a tankolás díját. A gyakorlatban a szövetség szerint a kistöltőállomások árrése elolvadt, sokukat veszteséges működésre kényszerítette a szabályozás.

A nehézséget tetézte, hogy a hatósági ár miatt a vásárlók egy része átszokott a nagyobb hálózatokhoz. A védett árat eredetileg a Fidesz–kormány vezette be, majd a választást követően a Tisza-kormány hosszabbította meg, így az áprilisi kormányváltás után is érvényben maradt. A korábbi kabinet egyébként – épp az ágazat tiltakozására – ígéretet tett a károk enyhítésére is.

A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani – írta a benzinkutas szövetség.

A Tisza-kormány 2026 júniusában jelentette be a védett üzemanyagár kivezetését. A gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István által benyújtott törvénymódosítás értelmében a hatósági áras rendszert fokozatosan szüntetik meg.

„Az FBSZ tiltakozásul 2026. 06. 26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat! Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz!” – fakadt ki közleményében a szövetség.

„Ráadásul a TISZA legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését” – folytatták, majd lezárásként odaszúrtak a Tiszának: „Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!"

(Index)