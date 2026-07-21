Háború :: 2026. július 21. 20:25 ::

Hamenei: véget kell vetni a "sem háború, sem béke" állapotának

Véget kell vetni a Közel-Keleten a "sem háború, sem béke"-állapotnak - jelentette ki Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője, akinek a szavait Maszúd Pezeskján iráni elnök tolmácsolta kedden.

Az IRNA iráni állami hírügynökség által idézett államfő leszögezte: "egyre rendszeresebb a kapcsolat" a síita állam kormányzata és Modzstaba Hamenei között, aki az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadásban, február 28-án megsebesült, és azóta nem mutatkozott nyilvánosan, csak írásos üzenetekben kommunikál.

Bár Hamenei egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait.

Az iráni fegyveres erők keddre virradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy az amerikai erőknek a térségben lévő légvédelmi és kommunikációs rendszereit célozta, valamint támadás alá vonta az Amazon cég bahreini központját is, hozzátéve, hogy az akció válasz volt az amerikai egységeknek a délnyugat-iráni Huzisztán tartományban épülő atomerőmű elleni csapására.

A gárda az IRNA iráni állami hírügynökséghez eljuttatott közleményében megerősítette, hogy a jordániai Rukbán térségében indított csapásában több amerikai katona életét vesztette, hangsúlyozva, hogy az erről szóló washingtoni bejelentés - amely két halálos áldozatról tájékoztat - "a valósnál alacsonyabbra teszi a halottak számát".

A kuvaiti energetikai minisztérium arra figyelmeztetett, hogy az iráni erők az ország energiahálózata ellen is támadást intéztek. Hozzátette, hogy több helyen tüzek is keletkeztek, a károk felmérése pedig jelenleg is tart.

A Petra jordániai hírügynökség a jordániai hadsereg közleményére hivatkozva azt jelentette, hogy az arab ország légterébe Irán felől öt rakéta hatolt be keddre virradóra, a légvédelem azonban mindegyiket megsemmisítette, áldozatokról és károkról nem tudni.

(MTI)