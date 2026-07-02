Anyaország :: 2026. július 2. 22:28 ::

Magyar Péter korábbi pártjának szóhasználatával panaszkodik: "a Fidesz megtámadta a Tisza-kormányt"

A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza-kormányt, amiért 400 ezer rászoruló gyermeknek adunk 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást - fogalmazott a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett: "Ti ezt értitek? Irigylik vajon?"

Előzőleg a Fidesz-frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 ezer gyermek fog 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülni, a csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 ezer gyermek számíthat a támogatásra.

A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban.

Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható.

(MTI)