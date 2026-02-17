2026. február 17., kedd, Donát, Egyed napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
19:24
A német közszolgálati tévé bocsánatot kért egy amerikai kitoloncolásokat bemutató riport miatt
18:53
Ukrán parlamenti alelnök: a választásokhoz legalább hatvan napnyi tűzszünet kell
18:25
Trump: a Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén
17:32
Szakszervezetet alapítottak a gödi Samsung gyárban
17:23
Iráni külügyminiszter: sikerült előrelépést elérni a genfi tárgyalásokon
17:15
Sampon a Tescóban
17:05
Tímár László, a Bűnvadászok által hitelesített
duguláselhárító
16:58
HVIM: védjük meg a fiatalságot a nemzeti giccsbe öltözött perverzektől!
16:45
Megöltek egy idős férfit
Szolnokon
16:04
2004. december 5. újratöltve: magyarellenes óriásplakát-kampányt indít az undorító
zsidópárt
15:46
Frissült a radnaimark.hu, egy kérdés jelent meg a fotó
fölött
15:33
Mély válságban a német ipar: 124 ezer munkahely szűnt meg tavaly
15:08
Ali Hamenei: az Egyesült Államok nem tudja elpusztítani az iszlám köztársaságot
14:47
Kreml: vállalati szinten folynak a tárgyalások a megoldásról a magyarországi olajszállítások ügyében
14:26
Harapós cigányokat ítéltek el Miskolcon
14:04
Elefánttámadásban halt meg egy magyar turista Srí Lankán
13:42
Hát persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
13:19
Orbán szerint "kamu ügy" a gödi
Samsung-botrány
12:50
Újabb békegyűlést szerveznek a békepárt békeharcosai
12:27
Elítélték, felakasztották, lelőtték, és elégették "Izraelt" egy andorrai
karneválon
12:03
Napi cigánybűnözés: 91 éves asszonyt raboltak ki Miskolcon
11:14
29 különböző típusú rakétával és 396 drónnal támadtak ukrajnai energetikai létesítményeket az oroszok
10:45
Vegyvédelmi ruhás kommandósok számoltak fel egy droglabort
Budakeszin
10:26
A parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi akkugyár mérgezéseiről
09:47
Országimázs Fidesz módra: az angolul nem tudó Evelinkét is odaültették Rubióékkal
szembe
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Agyvérzést
kapott a cigányok "koronás
királya"
Megkötözte
és megerőszakolta feleségét egy dunaföldvári férfi, majd felakasztotta magát
Megöltek
egy idős férfit
Szolnokon
Vegyvédelmi
ruhás kommandósok számoltak fel egy droglabort
Budakeszin
Tímár
László, a Bűnvadászok által hitelesített
duguláselhárító
Kamionnak
hajtott egy személyautó az
M3-ason
Elefánttámadásban
halt meg egy magyar turista Srí Lankán
Videók
::
2026. február 17. 17:05
::
Hozzászólások
Tímár László, a Bűnvadászok által hitelesített duguláselhárító
Korábban írtuk:
Bűnvadászok: a duguláselhárító maffia nyomában (Kerék/bilincs 8.)
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
19:24
A német közszolgálati tévé bocsánatot kért egy amerikai kitoloncolásokat bemutató riport miatt
18:53
Ukrán parlamenti alelnök: a választásokhoz legalább hatvan napnyi tűzszünet kell
18:25
Trump: a Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén
17:32
Szakszervezetet alapítottak a gödi Samsung gyárban
17:23
Iráni külügyminiszter: sikerült előrelépést elérni a genfi tárgyalásokon
17:15
Sampon a Tescóban
17:05
Tímár László, a Bűnvadászok által hitelesített
duguláselhárító
16:58
HVIM: védjük meg a fiatalságot a nemzeti giccsbe öltözött perverzektől!
16:45
Megöltek egy idős férfit
Szolnokon
16:04
2004. december 5. újratöltve: magyarellenes óriásplakát-kampányt indít az undorító
zsidópárt
15:46
Frissült a radnaimark.hu, egy kérdés jelent meg a fotó
fölött
15:33
Mély válságban a német ipar: 124 ezer munkahely szűnt meg tavaly
15:08
Ali Hamenei: az Egyesült Államok nem tudja elpusztítani az iszlám köztársaságot
14:47
Kreml: vállalati szinten folynak a tárgyalások a megoldásról a magyarországi olajszállítások ügyében
14:26
Harapós cigányokat ítéltek el Miskolcon
14:04
Elefánttámadásban halt meg egy magyar turista Srí Lankán
13:42
Hát persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
13:19
Orbán szerint "kamu ügy" a gödi
Samsung-botrány
12:50
Újabb békegyűlést szerveznek a békepárt békeharcosai
12:27
Elítélték, felakasztották, lelőtték, és elégették "Izraelt" egy andorrai
karneválon
12:03
Napi cigánybűnözés: 91 éves asszonyt raboltak ki Miskolcon
11:14
29 különböző típusú rakétával és 396 drónnal támadtak ukrajnai energetikai létesítményeket az oroszok
10:45
Vegyvédelmi ruhás kommandósok számoltak fel egy droglabort
Budakeszin
10:26
A parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi akkugyár mérgezéseiről
09:47
Országimázs Fidesz módra: az angolul nem tudó Evelinkét is odaültették Rubióékkal
szembe
09:18
Olaszországban terrorizmusellenes biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a vasútvonalakon történt szabotázsakciók miatt
08:42
Meghaladta a 60 százalékot Románia GDP-arányos államadóssága
07:55
Így megy ez a Fideszben: Lázár elmesélte, hogy taposott ki belőle Varga Judit hárommilliós fizetést Magyar
Péternek
07:45
Morcos miniszter: a kormány négy hónapos határidőt szabott hadseregének a Hezbollah leszerelésére
07:34
A Mol tíz újabb töltőállomást nyit Lengyelországban
06:53
Több mint 100 éves melegrekord dőlt meg januárban Grönlandon
06:36
Trump szövetségi beavatkozást rendelt el a Potomac folyó védelmében a szennyvízkatasztrófa nyomán
22:33
Megkötözte és megerőszakolta feleségét egy dunaföldvári férfi, majd felakasztotta magát
22:12
Miniszter: a cseh munkaerőpiac nem tudja nélkülözni az ukrán menekülteket
20:59
Kamionnak hajtott egy személyautó az
M3-ason
20:51
Agyvérzést kapott a cigányok "koronás
királya"
20:12
Több százmillió liter tisztítatlan szennyvíz ömlött a Potomac folyóba Washingtonnál
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
377,37 Ft
USD
318,47 Ft
GBP
433,97 Ft
CHF
413,70 Ft
CAD
233,52 Ft
Utoljára frissítve: 2026. 02. 17. 20:03:51
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Hát
persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
(137842)
Aston
Martinnal tarolták le a buszmegállót Győr legforgalmasabb útján - egy ember meghalt, többen
megsérültek
(47359)
Magyar
Péter szerint csak annyi látható a Fidesz által "lebegtetett" videón, hogy lefekszik Vogel
Evelinnel
(32548)
"Zavartalanul
masíroztak az SS-egyenruhás neonácik a budapesti kitörés
túrán"
(28353)
Több
mint tíz éve él pokoli fájdalmak között Zsolt, külföldi kórházban van esélye a
túlélésre
(24873)
Országimázs
Fidesz módra: az angolul nem tudó Evelinkét is odaültették Rubióékkal
szembe
(23041)
"Amerikát
egy zsidó klikk irányítja, Epstein szigete nem a Little St. James, hanem az egész Egyesült
Államok"
(20187)
"Elég
lenne egyetlen ukrán zászlóalj, hogy a Magyar Honvédségből ne sok minden
maradjon"
(19453)
"A
118. dandár két perc alatt odaérne" - Zelenszkij kitüntetettjének nem elég az orosz hadsereg, Budapestre
vágyik
(18921)
A
liberális média azt hazudja, lány mészárolt a kanadai iskolában, holott egy magát nőnek képzelő elmebeteg a
tettes
(18312)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(280500)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(147168)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(139464)
Hát
persze hogy nem tartóztatták le a győri tragédiát okozó "csapatós" Aston
Martin-sofőrt
(135759)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(125361)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(123685)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(116575)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(94408)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(89427)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(74452)
Dossziék
20 éves a Kuruc.info - két évtizednyi harc a polkorrekt hazugságok ellen
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2026 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us