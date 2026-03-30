Ismét lecsapott a duguláselhárító maffia, ötmillió forintot csaltak ki egy nőtől

Egy idős nő brutális átverés áldozata lett, miután csőtörés miatt hívott szakembereket. Az ál-szerelők több millió forintot csikartak ki tőle fenyegetéssel. A riport szerint nem egyedi esetről van szó, ezért különösen fontos az óvatosság.

Egy Pest vármegyei csendes településen élő idős nő késő este kényszerült segítséget hívni, miután csőtörés történt az udvarán. Az interneten keresett szakembert, és gyanútlanul az első találatra kattintott „duguláselhárítás” címszó alatt. Rövid időn belül három férfi érkezett a helyszínre, akik azonnal munkához láttak, feltárták a vezetéket, majd egy szerződés aláírását követelték, amely több mint ötmillió forintról szólt.

A megrémült asszony jelezte, hogy túlzónak tartja az összeget, ám a férfiak nyomást gyakoroltak rá, és közölték, hogy addig nem távoznak, amíg nem írja alá a papírokat és nem fizet.

A fenyegető helyzet hatására végül engedett, és egy rokonától kért segítséget, hogy átutalják a pénzt. Kétségbeesetten kérte, hogy mielőbb intézkedjen, mert attól tartott, hogy a férfiak bármire képesek lehetnek – számolt be a Blikk.



Az esetről a sértett unokaöccsei számoltak be egy televíziós riportban, mivel az idős nő annyira megijedt, hogy nem mer nyilvánosan megszólalni, sőt azóta alig hagyja el otthonát. A család jogi lépéseket tett, ügyvédhez fordultak, hogy visszaszerezzék az igazságtalanul kifizetett összeget. A kertet a „szakemberek” teljesen feldúlták, így még a közlekedés is nehézkessé vált.

A riport egy másik, hasonló esetről is beszámolt, ahol egy Balaton-felvidéki nő esett áldozatul hasonló módszernek, nála több százezer forintot kértek el. Ráadásul egyik esetben sem oldották meg a problémát, így végül valódi szakembert kellett hívni, aki jóval alacsonyabb, piaci áron dolgozott. A szakértők azt javasolják, hogy mindig mindenki kérjen előzetes árajánlatot, ellenőrizzük a referenciákat, és ha bizonytalanok vagyunk, kérjük családtagok vagy ismerősök segítségét.

Korábban az Index is írt több esetről, ahol hasonló módszert alkalmaztak az ál-szakemberek. Vácon a duguláselhárítás 600 ezer forintba került, de ugyanez az eset szenteste Baján már 914 ezer forintba.