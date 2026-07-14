Friss hírek :: 2026. július 14. 11:02 ::

Buszsofőrre támadt egy férfi Nagykovácsiban

A Budaörsi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki egy helyközi busz vezetőjét bántalmazta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a törökbálinti férfi még január elején megjelent Nagykovácsiban a buszvégállomáson, hogy kérdőre vonja azt a buszsofőrt, akivel lánya korábban konfliktusba keveredett.

A férfi felszállt a megállóban várakozó buszra, és a szolgálatban lévő autóbuszvezetőt többször megfenyegette; a sértett közölte vele, hogy szálljon le a járműről, mire a férfi megpróbálta kirángatni a vezetőülésből.

A vádlott tovább fenyegetőzött, majd ököllel megütötte a sértettet.

Az ügyben a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.