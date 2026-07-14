A Budaörsi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki egy helyközi busz vezetőjét bántalmazta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint a törökbálinti férfi még január elején megjelent Nagykovácsiban a buszvégállomáson, hogy kérdőre vonja azt a buszsofőrt, akivel lánya korábban konfliktusba keveredett.
A férfi felszállt a megállóban várakozó buszra, és a szolgálatban lévő autóbuszvezetőt többször megfenyegette; a sértett közölte vele, hogy szálljon le a járműről, mire a férfi megpróbálta kirángatni a vezetőülésből.
A vádlott tovább fenyegetőzött, majd ököllel megütötte a sértettet.
Az ügyben a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.