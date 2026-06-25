Anyaország :: 2026. június 25. 18:53 ::

Milliós fizetések, százmilliók propagandára - így égette a (köz)pénzt a Megafon és a Mandiner

A fideszes média zömét összefogó Mediaworksnél az elmúlt hetekben látható tömeges elbocsátások és bezárások után az előző kormányhoz közeli egyéb médiumokat is elérte a leépítési hullám. Ezekre a kiadókra, illetve cégekre is jellemző, hogy, bár eddig ömlött hozzájuk a pénz, ebből nem képeztek tartalékot, ehelyett elég látványosan elszórták azt, olvasható a G7 elemzésében.



Ha esetleg hiányzik valakinek az igazmondó fideszes propaganda...

Mint ismert, tömeges elbocsátások és lapbezárások kezdődtek már hetekkel a Fidesz bukása után a párthoz köthető médiatermékeket összefogó Mediaworksnél. Annak ellenére is, hogy a csoport pár éve még stabilnak tűnt, és azóta is évi 50-60 milliárd forintból gazdálkodhatott.

Azóta kiderült, hogy hasonló folyamatok indultak el a fideszes média más leágazásainál is. A Mandinernél 60 fős leépítés történt, és ugyanennyi embert küldtek el a Megafontól is.

A Mediaworkshöz hasonlóan a Megafon Nonprofit Kft. és a Mandiner Zrt. is kifejezetten sok pénzből gazdálkodhatott 2025-ben. Legalábbis a hazai médiaviszonyokhoz képest mindenképp. A cégek azonban a befolyó bevételeket felélték, érdemi tartalékot nem képeztek. Eközben a beszámolókban helyenként egész döbbenetes tételek bukkantak fel.

A Mandinernek közel 1,8 milliárd forint árbevétele volt, jelentős részben hirdetésekből, amiből nem kevés az államtól érkezett. Emellett kaptak 1,1 milliárd forint támogatást az MCC Alapítványtól. A cég azonban a bevételeinél sokkal többet költött, és 1,1 milliárd forint veszteséggel zárta 2025-öt.

A Megafon Kft.-nek érdemi árbevétele nem volt, kaptak viszont valahonnan 8,6 milliárd forintot, aminek a nagy részét el is költötték.

A Mandiner viszonylag részletesen beszámolt a költségeiről is. Ebből kiderül, hogy a fizetésekre közel másfél milliárd forintot költöttek. Ez nem kiugróan sok, de alkalmazottanként így is 750-800 ezres átlagos nettó bért jelent.

Egészen döbbenetesen magasak voltak ugyanakkor a vállalatnál a „hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek”. Ezekre 921 millió forint ment el, a teljes büdzséjük durván negyede.

A Megafon Kft. beszámolója nem ilyen részletes, de az kideríthető belőle, hogy a cégnél az átlagbér akkor is meghaladta a 1,5 millió forintot, ha mindenki a hagyományos szabályok szerint adózott. Valószínűleg azonban nem ez történt, hiszen a szektorban van kedvezőbb adózási lehetőség is, amellyel viszont már 2,1 milliós átlagbér adódik.

Persze a 8,6 milliárdos támogatás nagy része így sem erre ment el, de a cég nem fejti ki, hogy mire költöttek még 5,6 milliárd forintot. Vélhetően azonban a pénz jelentős hányadát a Facebookon égették el. Azaz végső soron ugyanúgy a reklám- és propagandaköltségek dominálhattak, mint a Mandinernél.

A Mandiner már a beszámolójában is jelezte, hogy nem lesz zökkenőmentes a cég további működése, sőt pénzt is tettek félre az átszervezéshez kapcsolódó kiadásokra.

Az éves jelentésben azt írták, hogy 2026-ban a bevételeik csökkentek, így támogatást kértek a fő tulajdonos MCC Alapítványtól. Az MCC azonban a támogatásról május végéig még nem döntött, „ezért a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatosan lényeges bizonytalanság áll fenn.”

Emellett a beszámolóban az is szerepel, hogy a cég a megváltozott helyzetre tekintettel reorganizációs tervet készített, és az ezzel kapcsolatban előreláthatóan felmerülő kiadásokra 175,6 millió forintos céltartalékot képezett. Mivel ilyen felvezetéssel céltartalékot jellemzően a végkielégítésekre szoktak képezni, ez arra utal, hogy a beszámoló készítésekor már számoltak az elbocsátásokkal, írja a lap.

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