Anyaország :: 2026. július 17. 17:06 ::

Kapitány: új mérföldkőhöz érkezett a szélenergia-program

Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia-program, amelyben az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani - tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Kapitány István elmondta: Magyarország azt vállalata az Európai Unió felé, hogy augusztus 31-ig 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitást hirdet meg.

A miniszter közlése szerint az előzetes piaci felmérés alapján a beruházói érdeklődés ezt jelentősen meghaladja, ezért a környezetvédelmi és honvédelmi szempontok figyelembevételével felülvizsgálták a lehetséges fejlesztési helyszíneket. Ennek eredményeként nem 700, hanem csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tudnak hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani.

Kapitány István közölte, felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről. Az elemzés augusztus közepére készül el.

A miniszter arra is kitért, hogy ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait, hogy a beruházók, az önkormányzatok, a szakmai szervezetek és a környezetvédelmi szereplők is elmondhassák a véleményüket.

Az elemzés lezárása utána a MEKH kiírja az első szélerőművi csatlakozási pályázatot. A pályázók nyilvános és átlátható feltételek mellett versenyezhetnek a hálózati csatlakozási jogért. A szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy ahol indokolt, ott energiatárolók is kapcsolódjanak a fejlesztésekhez.

Mindez azonban csak az első lépés. "Célunk, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi új szélerőművi csatlakozási lehetőséget biztosítsunk Magyarországon" - jelentette ki a tárcavezető.

Kapitány István kiemelte, a magyar energiapolitika új szakaszba lépett. Nemcsak vállalásokat tesznek, hanem meg is teremtik azok feltételeit. A kormány biztosítja a szükséges hálózati kapacitásokat, az átlátható szabályokat, és a kiszámítható beruházási környezetet.

"Ez szolgálja Magyarország energiafüggetlenségét, versenyképességét és a hosszú távú energiaellátásának biztonságát" - fogalmazott a miniszter a Facebook-oldalán.

(MTI)