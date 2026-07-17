Anyaország :: 2026. július 17. 10:14 ::

Forsthoffer a baden-württembergi házelnököt fogadta

Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az Országházban - közölte az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az Országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy a több mint százezer Magyarországon élő német állampolgár, a magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát.

Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediákprogramokat és nyári egyetemeket a fiataloknak.

A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági-technológiai partnerének nevezte, rámutatva: a tartományból származó, Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes-gyárat említette.

A tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy szorosabbra kívánják fűzni a parlamentek közötti együttműködést politikai és szakmai szinten is. Forsthoffer Ágnes azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország újra az EU hasznos és aktív tagja szeretne lenni - olvasható a közleményben.

A csütörtöki találkozón Thomas Strobl - gratulálva az új magyar kormány tevékenységéhez - úgy fogalmazott: a magyar választási eredmény "talán visszaadta a német emberek számára is a reményt a demokráciában". Kitért arra is, hogy a kezdeti, talán túlzott célokat megfogalmazó klíma- és környezetpolitikában Németország jelenlegi kormánya a reálisan megvalósítható célok felé fordult, a migrációs politikában pedig elsődleges cél a nyelvi és kulturális integráció.

Thomas Strobl házelnökké választása utáni első hivatalos külföldi útja Magyarországra vezetett - közölte a sajtóiroda.