Anyaország :: 2026. július 16. 18:55 ::

Kiss-B. Atilla: az Orbán János Déneshez köthető produkciók plusz forrásból születtek

Az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre - írta Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója csütörtökön a közösségi oldalán.

Kiss-B. Atilla a társulat szerdán közzétett nyilatkozatára reagálva kifejtette: a Budapesti Operettszínház az évi egy, saját forrásaiból finanszírozott bemutatója kivételével minden további előadásának a bemutatóig terjedő kiadásait sikeres pályázatok eredményeként nyerte el.

Az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike így pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre - tette hozzá.

Felidézte: az Orfeum mágusa például a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával született meg, s központi támogatás jelent meg a Dankó Pista című előadás mögött is.

A főigazgató kiemelte: ezen források céltámogatások voltak, s így nem lettek volna átcsoportosíthatóak más célokra.

A nem a bemutatóig terjedő, hanem egy-egy aktuális előadáshoz köthető költségeket illetően kifejtette: előadásaik – a nyugdíjas- és az ifjúsági bérletes előadásokat leszámítva – kevés kivételtől eltekintve nyereségesek, s ez érvényes az Orbán János nevéhez köthető produkciókra is.

A bevételhez százalékosan arányított jogdíjakat a befolyó jegybevételből fizetik ki, ahogy az előadásokban szereplő művészeik tiszteletdíját is - hangsúlyozta.

Kiemelte: egyik említett kiadási tétel sem érinti a Budapesti Operettszínház intézményi működési forrásainak felhasználását, azt túlnyomórészt a társulat munkabérére, társulati- és törzsgárdajuttatására, a színházi infrastruktúra fenntartására fordítják.

A kulturális kormányzat által az elmúlt években, illetve 2026-ban végrehajtott béremelés eredményeként a személyi juttatások aránya a színház költségvetésében aktuálisan meghaladja a működési támogatás 80 százalékát, szemben a 2019/2020. években teljesített 50 százalék körüli mértékkel.

Ezen belül a személyi juttatások egy főre jutó átlagos havi kifizetésének értéke a 2019. évi 392 ezer 891 forintról a 2026. évre 833 ezer 732 forintra emelkedett.

(MTI)