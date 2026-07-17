Anyaország, Videók :: 2026. július 17. 15:41 ::

Autós üldözés és gumilövedékes nővadászat is van a drogos "K." István bűnlajstromán

Július 14-én délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte egy 22 éves vácszentlászlói nő járművét. Az indulatok azonban elszabadultak, a gyanú szerint az agresszív vezető már a követés közben többször rálőtt az előtte haladó menekülőre, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött - írja honlapján a rendőrség.

Mindkét jármű lesodródott az úttestről, és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett.

A férfi a baleset után kiszállt a gépkocsiból, kezében a fegyverrel, majd a másik autó rémült utasai felé indult. Az abban utazók menekülni kezdtek, ő pedig utánuk futott, miközben újabb lövéseket adott le feléjük, azonban senkit nem talált el.

A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül elfogták az 50 éves "K." Istvánt. Autójában és a lakásán tartott kutatás során egy airsoft légfegyvert, egy gumilövedékes riasztófegyvert, valamint az azokhoz tartozó gázpatronokat és lövedékeket foglaltak le.

A Gödöllői Rendőrapitányság nyomozói "K." Istvánt közúti veszélyeztetés és fegyveres garázdaság bűntett miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

Az ügy másik érintettjével, a megtámadott autót vezető nővel szemben is eljárás indult, mivel autójában kábítószergyanús anyagot találtak, továbbá vezetői engedély nélkül vezetett. Vele szemben kábítószer birtoklása és engedély nélküli vezetés miatt folyik eljárás.