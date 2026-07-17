Sport, Külföld :: 2026. július 17. 09:59 ::

Falkland-szigetekes molinó miatt vár eljárás az Argentin Labdarúgó Szövetségre

Fegyelmi eljárás vár az Argentin Labdarúgó Szövetségre, amiért a válogatott játékosai az angolok ellen szerdán megnyert világbajnoki elődöntő után a Falkland (Malvin)-szigetekre utaló molinót tartottak a magasba.

A nemzetközi szövetség (FIFA) közölte, hogy fegyelmi bizottsága elemzi jelentéseket, és ezt követően születik döntés arról, milyen lépésekre kerül sor az ügyben.



Fotó: AP

A szerdai összecsapáson a címvédő argentinok remek hajrával fordítottak, 2-1-re nyertek, majd a játékosok egy "Las Malvinas son Argentinas" (A Malvin-szigetek Argentínához tartoznak) feliratú molinóval ünnepeltek.

A Dél-Amerika déli partjainál, Argentína mellett fekvő Falkland (Malvin)-szigetek az Egyesült Királyság tengerentúli területe. A szigetlakók 2013-ban elsöprő többséggel szavaztak amellett, hogy ez a státusz megmaradjon. 1982 áprilisában argentin erők szállták meg a szigeteket, de még ugyanazon év júniusában a britek visszafoglalták.

A FIFA korábban már megbírságolta az argentin szövetséget a csapat politikai tartalmú megnyilvánulásáért, amikor egy Szlovénia elleni barátságos mérkőzés után a játékosok ugyanilyen molinót mutattak fel.

(MTI)