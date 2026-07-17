Háború :: 2026. július 17. 10:56 ::

Ukrán drónok támadtak orosz hajókat a Fekete-tengeren

Újabb tizenkét orosz hajót ért találat pénteken a Fekete-tengeren - közölte Bródi Róbert (Robert "Magyar" Brovgyi), az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnoka.

A parancsnok a Telegramon azt írta, hogy a célpontok között kilenc teherszállító hajó, egy olajszállító tartályhajó, egy gázszállító és egy vontatóhajó volt.

Tájékoztatása szerint a pénteki művelettel együtt összesen 159 orosz hajót ért ukrán dróntámadás az Azovi- és a Fekete-tengeren a július 6-án indított "Molocska" hadművelet keretében. 117 hajót az Azovi-tengeren, 42-t pedig a Fekete-tengeren ért csapás - tette hozzá.

Bródi üzenetében hangsúlyozta: a tengeri drónhadjárat közvetlen célja az orosz tengeri áruszállítás megzavarása. A műveletek elsősorban az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozó olaj-, gáz- és teherszállítók működését akadályozzák, amelyekkel Moszkva a nemzetközi szankciókat játssza ki. Az ukrán drónerők nem a hajók elsüllyesztésére törekednek, hanem arra, hogy a navigációs rendszerek megrongálásával működésképtelenné tegyék őket - mutatott rá.

A Kyiv Independent jelentése szerint a tengeri műveletekkel egy időben nagyszabású ukrán dróntámadások érték a megszállt Krím félszigetet is. Ukrán források robbanásokról és tüzekről számoltak be a kercsi vasútállomás térségében, valamint Feodoszija és Koktebel környékén. Az értesüléseket független források egyelőre nem erősítették meg.

(MTI)