Külföld :: 2026. július 17. 09:25 ::

Halálos balesettel végződött egy osztálykirándulás Ugandában

Húsz iskolás és egy felnőtt halt meg egy iskolai buszbalesetben Uganda keleti részén - tájékoztatott a helyi rendőrség pénteken.

Az X-en közzétett üzenet szerint az osztálykirándulás során a sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött, amely letért az útról és egy sziklának ütközött, majd felborult.

A csütörtök esti balesetnek több sebesültje is van.

Ugandában gyakoriak a közúti balesetek: tavaly októberben két busz ütközött össze az ország nyugati részén lévő Kiryandongo körzetében, a szerencsétlenségnek 46 halálos áldozata volt.

Hatósági összesítés szerint 2024-ben több mint ötezren haltak meg ilyen jellegű balesetekben.

(MTI)