Külföld :: 2026. július 17. 15:24 ::

Németország és Franciaország közös hadgyakorlattal is mélyíti együttműködését a nukleáris elrettentés terén

Németország és Franciaország tovább erősíti együttműködését a nukleáris elrettentés terén, ennek részeként Németország első alkalommal vesz részt francia nukleáris hadgyakorlaton.

A német-francia védelmi és biztonsági tanács péntek reggel ülésezett a Köln közelében található nörvenichi légibázison. A tanácskozáson a két ország külügy- és védelmi miniszterei is jelen voltak, a helyszínen két német Eurofighter és két francia Rafale vadászrepülő állt. A Rafale vadászgépeket nukleáris fegyverek hordozására tervezték.

A vadászgépek már csütörtökön részt vettek egy kisebb gyakorlaton, ahol a francia légtérben légi utántöltést hajtottak végre.

Franciaország az Egyesült Királyság mellett az egyetlen olyan nyugat-európai ország, amely saját nukleáris fegyverekkel rendelkezik. Emmanuel Macron már évekkel ezelőtt felajánlotta európai szövetségeseinek, hogy csatlakozhatnak a francia nukleáris védőernyőhöz.

A NATO nukleáris elrettentési rendszerének részeként Németországban jelenleg amerikai nukleáris fegyvereket állomásoztatnak, a Bundeswehr pedig vadászgépeket biztosít azok esetleges bevetéséhez.

Franciaország az Egyesült Királysággal is megállapodott nukleáris együttműködésről. A francia javaslatot Lengyelország, Hollandia, Belgium, Görögország, Svédország, Dánia és Norvégia is kedvezően fogadta.

(MTI)