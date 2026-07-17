Külföld :: 2026. július 17. 08:21 ::

Trump 2020-as kínai beavatkozásról beszélt - elvenné a nem közvetítő "összeesküvők" műsorengedélyét

Az amerikai választásokba való beavatkozási kísérlettel hozta összefüggésbe Kínát Donald Trump elnök csütörtökön.

Az amerikai elnök az ország lakóihoz főműsoridőben intézett televíziós üzenetében azt állította, hogy a 2020-as választások idején illegálisan került kínai kézbe 220 millió választási okirat, ami különböző személyes adatokat tartalmaz és erről amerikai hírszerzési dokumentumok tanúskodnak.



Fotó: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images

Donald Trump az amerikai választási rendszer sérülékenységéről szóló beszédében közölte, hogy a Fehér Ház létrehoz egy internetes felületet, ahol nyilvánossá teszik az állításait igazoló hírszerzési és egyéb dokumentumokat.

Az elnök azt is állította, hogy az amerikai választói névjegyzékekben 278 ezer nem amerikai állampolgár szerepel, és sürgette, hogy a szövetségi államok minden olyan személyt távolítsanak el a regisztrált szavazók listájáról, aki nem jogosult részt venni a választáson.

Beszédében ismét arra szólította fel a Kongresszust, hogy fogadja el a választási szabályok szigorításáról szóló törvényt (SAVE America Act), ami fényképes igazolvány felmutatása, vagy az állampolgárság igazolása után tenné csak lehetővé a részvételt választáson, és jelentősen leszűkítené a levélszavazás lehetőségét.

Donald Trump sürgette, hogy a választások biztonságának és szabályosságának erősítésére hivatott intézkedéseket a novemberi félidős kongresszusi választásokig tegyék meg a szövetségi kormányzati szervezetek, valamint az egyes államok vezetői és hatóságai, akiktől együttműködést kért.

Büntetné az "összeesküvőket"

Donald Trump amerikai elnök visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a műsorengedélyét, amelyek nem közvetítették élőben csütörtök esti beszédét, ami elsősorban a nemzeti választási folyamatba való állítólagos külföldi beavatkozásra összpontosított. A beszéd négy hónappal a félidős választások előtt hangzott el.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, "összeesküvést" szőnek, és vissza kellene vonni az engedélyüket.

"Tudták, miről szól. Mivel nem tetszik nekik a téma, mert tudják, mennyire korrupt a rendszerünk, de nem akarják nyilvánosságra hozni, ezért ők és a média más szereplői az összeesküvés részesei" - mondta az amerikai elnök. "Az ilyen típusú csalásnak a (műsorszórási) engedély visszavonásával kellene járnia" - jelentette ki Donald Trump, aki elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.

A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő, az ABC és az NBC, továbbá a CNN nem közvetítette főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben.

A szakértők szerint a csatornákat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak. Általános gyakorlat szerint a műsorszolgáltatók a legtöbb ilyen beszédet azzal az indokkal sugározzák, hogy közérdekű információkat szolgáltatnak.

(MTI)