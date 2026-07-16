Olvasói levelek :: 2026. július 16. 21:53 ::

1998, régi szép idők!

Olvasónk írja:

Nem igazán hír (sőt egyáltalán nem az), de böngésztem a régi, 20-30 éve és még régebben készült képeket, és szembejött ez is. 1998-ban, tehát 28 éve készült a ballagásomon.

Ebben az iskolában akkor szokás volt a Fekete sereg pajzsának felöltése és az ebben való vonulás az iskolai rendezvényeken, ezzel emlékezve a névadó Kinizsi Pálra.

A hagyomány mindenképpen 1990 utáni, mivel az iskolát előtte Komócsin Zoltán Általános Iskolának hívták. Ezt mindig az aktuális nyolcadikosok hordták, kivéve az évzárón, ahol a hetedikesek először öltötték azt a szerelést magukra, és szeptembertől már ők voltak az új nyolcadikosok.

Elgondolkodtam, mennyivel szebb évek voltak ezek az iskolában, nem okostelefont nyomkodtunk, nem buzilobbit erőszakoltak le a torkunkon, hanem ilyen és ehhez hasonló történelmi játékok segítették az egészséges lélekfejlődésünket. Egy ilyenért ma már fegyelmit kapna az igazgató, és az egész országban menne a bégetés, hogy félelemkeltőn lépnek fel a gyerekek, és erre nevelik őket! Kinizsi Pál és a Fekete sereg szerves része a magyar történelemnek.