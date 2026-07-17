Anyaország :: 2026. július 17. 16:09 ::

Az őzek párzási időszaka miatt kér nagyobb figyelmet az utakon az agrárminiszter

Fokozott figyelemre van szükség az utakon az őzek július második felétől augusztus közepéig tartó párzási időszakában - írta a az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi oldalán pénteken.

Bóna Szabolcs figyelmeztetett, hogy ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak, országszerte nappal is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területek közelében, keresztezve a közutakat. Gyakran hirtelen, egymást követve rohanhatnak át az úttesten, amire nehéz előre felkészülniük az autóval közlekedőknek.

Ezekben a hetekben tehát a szokásosnál is körültekintőbben kell közlekedni - hangsúlyozta a tárcavezető.

(MTI)