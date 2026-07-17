Anyaország, Sport :: 2026. július 17. 16:52 ::

Sportállamtitkár: vizsgálat indul a Papp László Sportaréna Tiborczhoz köthető céggel való tízéves lekötése miatt

Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállománya, benne a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban - jelentette be közösségi oldalán pénteken Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár.

"A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal" - írta.

Kálnoki-Kiss Attila jelezte: a korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt, és az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható.

"A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket" - tette hozzá a sportállamtitkár.

Frissítés: RaMpART: minden trnaszparens, mindenben együttműködünk

A RaMpART reakciójában közölte, hogy a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésére vonatkozó megbízást szabályos, transzparens és nyílt eljárás során nyerte el.

"A pályázaton más piaci szereplők is részt vettek, a megbízást a RaMpART az évtizedes szakmai múltja, illetve kiterjedt referenciái mellett azzal nyerte el, hogy az általa beadott ajánlat volt a legjobb szakmai és pénzügyi szempontból. A szerződés tízéves időtartama kapcsán fontos rögzíteni: ez a feltétel a hivatalos tenderkiírás része volt. A hosszabb távú elköteleződést a kiírásban megkövetelt és a cég által vállalt jelentős beruházások indokolják, amelyek megtérülése kizárólag ezen az időtávon biztosítható. Viszonyításképpen: az előző üzemeltető nemrég lejárt szerződése húsz évre szólt. A sajtóban megjelent állításokkal ellentétben a megállapodás – mint minden üzleti szerződés – természetesen tartalmazza a felmondás lehetőségét mindkét fél számára, különböző szcenáriók esetére" - olvasható az állásfoglalásban.

A közlemény alapján a cég partner minden felmerülő kérdés tisztázásában áll elébe a bejelentett vizsgálatnak, és a folyamat során teljes körűen együttműködik a Nemzeti Sportügynökség Zrt.-vel, valamint a sportért felelős államtitkársággal.

(MTI)