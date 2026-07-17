Anyaország :: 2026. július 17. 17:37 ::

"Most már biztosan megépül" a budai fonódó villamoshálózat következő üteme

Hatályba lépett a kivitelező szerződés a budai fonódó villamoshálózat következő ütemére, "innentől most már ez biztosan megépül" - közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy csütörtökön megtartották a projektindító értekezletet, amelyen a miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester mellett részt vettek a beruházó tárca és a kivitelező képviselői, továbbá a BKK és a főváros szakemberei is.

Nagyon érzékeny, belvárosias, műemléki környezetben kell a villamosvonalat megépíteni, számos forgalomkorlátozással - jelezte, hozzátéve, hogy az uniós források már rendelkezésre állnak.

Ismertetése szerint a munkák októberben kezdődnek, először a Déli Körvasút környékén, ahol a vasúti beruházás miatt amúgy is vannak aktív munkaterületek.

A kivitelezés aztán északra haladva folytatódik, így 2027 nagy részében, tavasztól őszig biztosan zárva lesz a Petőfi híd és a Rákóczi híd közötti szakasz a Pázmány Péter sétányon és részben az alsó rakparton is, míg 2028-29-ben inkább a Műegyetem rakparton és a Gellért tér térségében zajlanak majd a munkák a jelenlegi organizációs tervek szerint.

Vitézy Dávid elmondta, egy ekkora lezárás rengeteg nehézséggel fog járni Újbuda és tágabb értelemben véve Buda közlekedésében, de a végén létrejön egy olyan villamosvonal, amely a Gellért tértől - tehát a budai vonalak felől csakúgy, mint a Szabadság híd-Deák Ferenc tér felől - Dél-Buda felé új kapcsolatot nyit a Műegyetem rakparton a Petőfi híd budai hídfőjén, az ELTE és az Infopark térségén át a Kopaszi-gátig, majd onnan tovább a Budafoki út és a Dombóvári út csomópontjáig.

Hozzátette: ennél a csomópontnál lesz a vége az első ütemnek, de a BKK-val közösen már most tervezik a villamosvonal folytatását a Budafoki úton délre, ahol számos ingatlanfejlesztés zajlik. Vitézy Dávid reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy térségben aktív ingatlanfejlesztők is hozzá fognak járulni a villamosvonal fejlesztéséhez.

A miniszter kiemelte azt is, hogy a lehető legzöldebb beruházásként tervezik a villamosvonalat: ahol csak lehet, füves vágányok létesülnek, bővítik a fasorokat és új fákat ültetnek, hét új megálló létesül, és a Műegyetem K épülete előtt egy új, kiemelt köztér jön létre.

(MTI)