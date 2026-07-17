Anyaország :: 2026. július 17. 11:13 ::

Újabb gyanúsítottat hallgattak ki a kormányhivatali korrupciós ügy kapcsán

Újabb gyanúsítottat hallgatott ki a korrupciós bűncselekmény gyanújával letartóztatásban lévő kormányhivatali osztályvezető ügyében a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-t pénteken.

Közleményükben emlékeztettek, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel egymilliárd forint állami támogatás elnyerésére nyújtott be pályázatot egy kormányhivatalhoz. A megalapozott gyanú szerint a vállalkozó egy közvetítőn keresztül megállapodott egy vezető beosztású kormánytisztviselővel abban, hogy a hivatali működésével kapcsolatos befolyásolásért az elnyerni kívánt összeg 3 százalékát juttatja nekik, amennyiben pályázatát pozitívan bírálják el.

A vállalkozó a pályázatot elnyerte, így az előzetes megállapodásnak megfelelően első részletként április elején 12,6 millió forintot adott át a közvetítőnek, aki ebből 5 millió forintot adott tovább a hivatalos személynek.

Amikor az osztályvezető értesült arról, hogy az üzletember ismételten pályázatot nyújtott be 440 millió forint támogatás elnyerésére, akkor ennek tényéről tájékoztatta a korábban közvetítőként közreműködő férfit is annak érdekében, hogy ismételten ajánlják fel a segítségüket a gördülékeny ügyintézésben.

A pályázó ezúttal 6 millió forintot ígért az osztályvezető és társa közreműködéséért, amit július 2-án át is adott a közvetítőnek, az osztályvezető a neki járó összeget július 3-án vette át, amelyet követően a hivatalos személyt a nyomozó ügyészek a Terrorelhárítási Központ közreműködésével elfogták.

A kormányhivatali osztályvezető letartóztatását a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája július 6-án az ügyészi indítvány alapján elrendelte, a végzés - a gyanúsított és védője fellebbezését követően - a Debreceni Törvényszék határozatával július 14-án véglegessé vált.

A nyomozást folytató Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a pályázatok kedvező elbírálásáért több millió forintot kifizető vállalkozót csütörtökön minősített hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A vállalkozó és a közvetítőként eljáró férfi szabadlábon védekezik - írta a főügyészség.