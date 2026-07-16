Külföld :: 2026. július 16. 19:57 ::

Turistákat vettek őrizetbe Isztambulban, mert a Bibliából olvastak fel a Hagia Szófiánál

Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, mert a város egyik fő látványosságának számító Hagia Szófia mecset látogatóterületén hangosan felolvastak a Bibliából - közölte csütörtökön az Anadolu török hírügynökség.

A két turista ellen a kedden történt incidenssel összefüggésben "gyűlöletkeltés és uszítás" miatt indult eljárás. Mindkettejüket átadták a török bevándorlási hatóságnak.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint orosz állampolgárokról van szó. A helyi konzulátus vizsgálatot indított az őrizetbe vétel körülményei miatt.

A Hagia Szófia a Kék Mecsettől 300 méterre álló egykori bizánci bazilika, amely később múzeum lett, majd Recep Tayyip Erdogan államfő utasítására 2020-ban mecsetté alakították át.

(MTI nyomán)