Háború :: 2026. július 17. 14:53 ::

Zelenszkij egy orosz Tu-95-ös megsemmisítéséről számolt be

Az ukrán erők megsemmisítettek egy rakétacsapásokhoz használt Tu–95-ös katonai repülőgépet az oroszországi Engelszben - közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök pénteken az X-en.

"Hálás vagyok katonáinknak a pontos találatért. Ismét sikeres nagy hatótávolságú csapást mértünk Oroszországra ezért a háborúért.(...) A célpont mintegy 800 kilométerre volt államhatárunktól. Igazságosan és határozottan védjük magunkat" - hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette, hogy az ukrán erők csapásokat mértek az orosz olajipar létesítményeire, valamint "meghatározott célpontokra" Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein is.

Az Ukrinform hírügynökség felidézte, hogy az éjjel a Szaratovi terület lakosai nagyszámú robbanásról számoltak be. A Szaratovi területen fekvő Engelsz város katonai repülőterén tűz ütött ki.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egységei parancsot kaptak arra, hogy fokozzák a dróntámadásokat a front menti és a határ menti térségek polgári infrastruktúrája, valamint a közúti járművek ellen.

A közlemény szerint az orosz parancsnokság utasítást adott a benzinkutak, teherautók, autóbuszok és személygépkocsik elleni csapások intenzívebbé tételére. A parancs végrehajtásával a Rubikon drónközpontot, valamint az orosz hadsereg frontmenti egységeinek drónpilótáit bízták meg.

A célpontok felderítésére és megsemmisítésére valós idejű irányítású drónokat terveznek alkalmazni. "A drónkezelők alacsony kiképzettségi szintje már most is olyan incidensekhez vezetett, amelyek során az Ukrajna elleni terrorhadjárat keretében az oroszok tévedésből sajátjaikat támadták meg. Például az orosz fegyveres erők 1427. gépesített lövészezredének kezelői tájékozódási hiba miatt egy Molnyija-2 drónt a Kurszki terület Gluskovo körzetében egy civil járműre irányítottak. A drón nem találta el a célpontot, és mintegy tíz méterre a járműtől robbant fel" - írta a hírszerzés.

Hozzátette, hogy Oroszországnak az ukrán határ menti régióiban a saját polgári lakossága elleni hasonló támadásokat ugyanakkor nem ritkán maguk az orosz titkosszolgálatok rendezik meg, hogy "a Kreml propagandája Ukrajna démonizálására és lejáratására használhassa fel őket".

A HUR kiemelte, hogy egy másik szemléletes eset a zaporizzsjai frontszakaszon történt, ahol az ellenséges drónkezelők baráti tüzet nyitottak: tévedésből egy orosz katonákat szállító járművet találtak el.

A dél-ukrajnai Mikolajiv megye ügyészi hivatala közölte, hogy az orosz csapatok reggel támadást intéztek a kikötői infrastruktúra ellen. Életét vesztette két ukrán állampolgár, akik egy külföldi hajó fedélzetén tartózkodtak. Az ügyben nyomozás indult.

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök felmentette tisztségéből Timur Tkacsenkót, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetőjét - derült ki az elnöki iroda honlapján közzétett rendeletből. Az Ukrajinszka Pravda hírportál értesülései szerint Tkacsenko maga kérte felmentését, miután a fővárosi tanács olyan határozatot hozott, amely szerinte korlátozza a hatásköreit.

(MTI nyomán)