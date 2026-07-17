Külföld, Gazdaság :: 2026. július 17. 07:34 ::

Jelentős munkahelyvesztés sújtotta tavaly a német feldolgozóipart

Tavaly 177 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma a német feldolgozóiparban, így 2025 decemberének végén 6,5 millió társadalombiztosítási járulékot fizető munkavállaló dolgozott az ágazatban, ami az összes ilyen foglalkoztatott csaknem egyötöde - közölte a Bundesagentur für Arbeit.

A német szövetségi munkaügyi hivatal (Bundesagentur für Arbeit, BA) adatai szerint a foglalkoztatás valamennyi gazdasági ágazatot együttvéve is csökkent: 2025-ben összesen 108 ezerrel kevesebben álltak alkalmazásban, és más ágazatok munkahelybővülése nem tudta ellensúlyozni a feldolgozóipari leépítéseket.

A legnagyobb visszaesés a jármű- és autóalkatrész-gyártásban következett be, ahol 52 ezer munkahely szűnt meg. A fémiparban 24 ezerrel, a gépgyártásban pedig 28 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma.

A BA közlése szerint a szerkezeti átalakulás támogatására a munkaügyi hivatal úgynevezett munkaerőpiaci áthelyezési programokat működtet, amelyek összekapcsolják a létszámleépítést végrehajtó vállalatokat a munkaerőt kereső cégekkel.

A hivatal korábbi tájékoztatása szerint az ipari munkahelyek leépítése továbbra is folytatódik: jelenleg havonta mintegy 15 ezer állás szűnik meg az ágazatban.

(MTI)