Anyaország :: 2026. július 24. 19:38 ::

Taxisokat ellenőriztek a fővárosban

Taxisokat ellenőrzött a főváros több kerületében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársainak közreműködésével.

A BRFK pénteki tájékoztatása szerint a július 17-én és 18-án ellenőrzött közel 70 taxis mindegyikénél negatív volt az alkoholszonda. Egy sofőrt szabálysértési elzárás végrehajtása miatt köröztek, őt elfogták a rendőrök.

Mindössze egy taxissal szemben szabtak ki közigazgatási bírságot, mert elmulasztotta a biztonsági öv használatát, továbbá tíz esetben jegyzőkönyv készült eltérő tarifahasználat, nem megfelelő viteldíj alkalmazása, fizetési problémák, illetve terminál hiánya miatt - tették hozzá.

Közölték azt is, a biztonságos közlekedés érdekében a BRFK továbbra is végez hasonló ellenőrzéseket.