Háború :: 2026. július 24. 17:06 ::

Bárányhimlőjárvány tört ki a Gázai övezetben

Bárányhimlőjárvány tört ki a Gázai övezetben, két hét alatt 9300-an fertőződtek meg - jelentette a Ynet izraeli hírportál.

A gázai egészségügyi minisztérium és az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a fertőzöttek többsége a kitelepítettek táboraiban élő gyermek.

"A kitelepítettek központjaiban gyorsan terjed a bárányhimlő a zsúfoltság és a betegek elkülönítésének nehézségei miatt. A vírus már a kiütések megjelenése előtt fertőz, ezért gyorsan terjed" - nyilatkozta a Londonban megjelenő arab nyelvű lapnak Ámer al-Maszri, a Hán-Júniszban található Nasszer Kórház bőrgyógyászati szakértője.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a kitelepítettek központjaiban a rágcsálók és élősködők elszaporodásával is küzdenek a víz-, szennyvíz- és higiéniai rendszerek összeomlása miatt.

A gázai egészségügyi minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy teljesen kifogytak a létfontosságú onkológiai gyógyszerekből, ami a rákos betegek kezelési protokolljainak leállításához vezetett.

"Kénytelenek voltunk leállítani a kemoterápiás kezeléseket mellrákos, vastagbélrákos, emésztőrendszeri daganatos, fej- és nyaki daganatos, valamint más típusú rákbetegségben szenvedő betegek esetében" - közölte a minisztérium. Több mint négyezer rákbeteg vár engedélyre az övezet elhagyásához orvosi kezelés céljából, az immunrendszert erősítő gyógyszerek, valamint a fájdalomcsillapítók hiánya pedig sok beteg életét veszélyezteti.

A helyiek beszámolói szerint az övezetben három éve tart az áram-, víz- és üzemanyaghiány, valamint az alapvető ellátási cikkek hiánya. Nincs hideg víz, ventilátor, lehetőség az élelmiszerek tárolására, és a mosást is kézzel kell elvégezni.

Közel kilenc hónappal a tűzszüneti megállapodás életbe lépése után Gázában arról számolnak be, hogy bár a harcok intenzitása csökkent, a humanitárius válság tovább mélyül.

Izrael továbbra is célzott katonai műveleteket hajt végre a Hamász fegyveresei ellen, elsősorban azok ellen, akik a biztonsági szervek szerint részt vettek az izraeli túszok fogva tartásában, a határ menti települések elleni október 7-i támadásban vagy az izraeli hadsereggel folytatott harcokban a háború során.

A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium azt állítja, hogy a 2025 októberében kezdődött tűzszünet óta 1182 palesztin halt meg, és több mint 3810 ember sebesült meg az általuk a megállapodás megsértésének nevezett esetekben.

(MTI nyomán)