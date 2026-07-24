A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját - közölte a tárca pénteken az MTI-vel.
Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul.
A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt: médiaszervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform- és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és "marginalizált" csoportok szervezeteit és képviseleteit.
A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott: írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé; a vélemények beküldésének határideje 2026. augusztus 20. - olvasható a közleményben.