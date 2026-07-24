Anyaország :: 2026. július 24. 17:19 ::

Hétfőn tart egyeztetést a kormány az üzemanyagellátás helyzetéről

Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) képviselőivel - közölte az MTI megkeresésére pénteken az FBSZ.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI érdeklődésére pénteken arról tájékoztatott, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megőrzése.

Az FBSZ saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta: az egyetlen, hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése, és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. "Az árak 'begyűrűzését' nem lehet populista parancsokkal (ársapka és társai) büntetlenül megállítani, a 'büntetés' pedig azonnali és fájó: súlyos tízmilliárdos számlák, amiket ki kell fizetni, káosz és áruhiány" - fogalmaztak.

Máskülönben az eredmény "borítékolható" - figyelmeztetnek: kisbenzinkutak mennek tönkre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag-eladásaikat, a nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, minden szereplő rosszul jár. A 2022-es üzemanyag-ársapka csak a kisbenzinkutak számára 100 milliárd forintot meghaladó veszteséget hozott - emlékeztettek.

Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a "benzinturizmus", a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást - közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő FBSZ.