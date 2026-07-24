Külföld :: 2026. július 24. 19:59 ::

Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban

Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában - derül a szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok (CDC) pénteken megjelent adataiból.

A hivatalos statisztika péntekig 2318 kanyarós megbetegedést tartalmaz, ami már most meghaladja a 2025-ös év egészében jelentett 2289-et.

Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek.

Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95 százalék alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.

Az adatok szerint az óvodás korú gyerekek körében a kanyaró, a mumpsz és a rubeola elleni országos oltottsági arány a 2024-25-ös tanévben 92,5 százalék volt, szemben a 2019-20-as 95,5 százalékkal.

Az Egyesült Államokban 1989 és 1991 között volt az utolsó kiterjedt kanyarójárvány, amelynek csúcspontján, 1990-ben több mint 27 ezer embert érintett a betegség, százak kerültek kórházba és több tucat fertőzött életét vesztette.

A járvány lecsengését követően gyorsan csökkent a megbetegedések száma, és legutóbb 1992-ben volt 2000 felett.

(MTI)