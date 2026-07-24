Miért nem indult eljárás a magyar zászlót Dunába hajítók ellen? - A Mi Hazánk alelnöke írásbeli kérdést nyújtott be az Országgyűlésben:

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Újabb kettős mérce, hogy míg a szivárványos zászlók Dunába dobásáért hárommilliós kártérítéssel és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik a háromgyermekes Vass Zoltánt (akit viszont mi Közbátorságért díjjal tüntettünk ki a családi büszkeség menetén), addig a magyar zászlót Dunába hajítók ellen nem indult eljárás, legalábbis a rendőrség nem számolt be róla ugyanúgy, pedig videófelvétel is van az elkövetésről.

Miért nem lépett a rendőrség ebben az ügyben? Pláne azok után, hogy a Mi Hazánk Ifjai feljelentést is tett nemzeti jelkép megsértése miatt.

Természetesen túlárazott a 40 szivárványos zászló darabonkénti 65 ezer forintos költsége, de Karácsony Gergelyék korrupciója a legkisebb bajunk... A főpolgármester hergelése célba ért a Mi Hazánk Ifjai által kihelyezett magyar zászlók eltüntetésével: egy része a Dunába került, másik részét Karácsony Gergely utasítására távolították el egy, a buszsávban megálló platós kocsi közreműködésével, helyükre szivárványos zászlót tűzve, amiről szintén készült videó.

Számíthatunk-e legalább e kérdésem nyomán a kettős mérce kiküszöbölésére?

Tisztelettel:

Novák Előd