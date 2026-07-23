Anyaország :: 2026. július 23. 18:38 ::

NKA-ügy: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét is letartóztatták

Az NKA-botrány hetedik gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság – közölte a Telex megkeresésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. Az ügyészség a gyanúsított személyét nem árulta el, de a lap úgy értesült: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Konczos Nóráról van szó.



Hankó Balázs és Mága Zoltán (fotó: Hankó Balázs / Facebook)

Az Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszterének közvetlen munkatársát szerdán vette őrizetbe és hallgatta ki a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el másnap egy hónapra a letartóztatását. A döntés ellen fellebbeztek.

Szintén csütörtökön döntött a Kecskeméti Járásbíróság arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult büntetőeljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott hat ember közül négy letartóztatásban marad, ketten pedig hazatérhetnek, de bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. Az ügy lényege röviden: a gyanú szerint állami kulturális pályázati forrásokat úgy osztottak el választókerületenként, hogy azokat a Fidesz választási kampányában lehessen felhasználni.

Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke a hetedik személy, akit az ügyben gyanúsítanak. Konczos Nóra volt a feladója annak a kiszivárgott emailnek, amelyben a kabinetfőnök az NKA pályázatkezelő szervének vezetőjétől Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte. Tavaly nyáron egy részletes pályázati kérelem érkezett be Hankó Balázs miniszterhez, amiben a „nemzeti oldal” választási győzelme szempontjából kulcsfontosságú társadalmi csoportokat, „a cigány szavazókat, az időseket és a politikailag bizonytalanokat” szerették volna koncertekkel megszólítani.

A pályázatra vonatkozó kérelmet aztán Hankó kabinetfőnöke, Konczos Nóra 2025. júliusában juttatta el az NKA pályázatkezelő szervét, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőt (NKTK) vezető főigazgatónak, Krucsainé Herter Anikónak, akitől a források biztosítását kérte a félmilliárd forintra. Az emailből kiderült, hogy a támogatást a Fidesz melletti kampányolásra Mága Zoltán hegedűművész kérte.

Tisztelt Főigazgató Asszony, Kedves Anikó, Megbeszéltek szerint küldöm Mága Zoltán kérelmét, amelyet Miniszter Úr támogat. Kérem szíves visszajelzésed arra vonatkozóan holnap munkaidő végéig, hogy milyen rendelkezésre álló forrásaink vannak, illetve hogyan, mely forrásból lehetne biztosítani a támogatási igényt. Köszönettel: Nóri

A pályázat nagyjából hetven zenészt és énekest is felsorolt, akiket előadóként terveztek a koncertsorozatra, köztük például Wolf Katit, Desht, Nótár Maryt és Oláh Gergőt. Majd kiderült, a sorolt előadók a Telex cikkéből vagy a megkeresésükkor értesültek róla, hogy Mága pályázatában szerepelnek, sőt volt, aki a hívásukkor azt kérdezte: ki az a Mága Zoltán?

Konczos Nóra neve egyébként az Orbán János Dénes által alapított Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) alapító okiratán is előkerül mint felügyelőbizottsági tag. Konczos 2025. március 1-jétől lett tag a bizottságban, vélhetően minisztériumi delegáltként. A közelmúltban derült ki, hogy a KMTG több mint 412 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénestől mint magánszemélytől több szövegének felhasználási jogait, miközben a költő a szervezet szakmai vezetője is egyben.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés a gyanú

Konczos emailjének másolatba tett címzettjei közül azóta többen is az előzetes letartóztatásukat töltötték egy ideje. Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökét, Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTK kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium két tagját június végén helyezték letartóztatásba.

Mindegyiküket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényeket és szabályokat durván megszegve 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött.

A Kecskeméti Járásbíróság június 25-én rendelte el a letartóztatásukat a jelenlétük biztosítása és a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása miatt, kettejük esetében pedig a bűnismétlés veszélyét is megállapította. Ezek a körülmények a bíró szerint továbbra is fennállnak, ezért négy gyanúsított letartóztatását három hónappal, október 25-éig meghosszabbította, két gyanúsított esetében viszont megszüntette a letartóztatást. Az Index Bús Balázs ügyvédjétől úgy értesült, hogy az egykori fideszes polgármester előzetesben marad.

Kedden nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban is. A Telex megtudta, hogy az NKA pénzosztásaival kapcsolatban hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt zajlik eljárás. Orbán Viktor a szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárás zajlik, szerinte az NKA-döntésekben részt vevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott.