Anyaország :: 2026. augusztus 5. 15:40 ::

Jövő kedden választhatják meg az új köztársasági elnököt

A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti parlamenti ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről – írja Facebook-oldalán a frakció. A Parlament honlapján egy napirend-kiegészítési javaslatot tettek közzé, amelyben Hallerné Nagy Anikó házelnöktől azt kérik, a napirend egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával.

Tisztelettel javasoljuk, hogy köztársaságielnök-választás időpontját 2026. augusztus 11-ére tűzze ki – írják, kérésüket az Alaptörvényben rögzített határidő betartásával indokolták.

A napirend kiegészítéséről szóló javaslatot Magyar Péter miniszterelnök már aláírta.

Sulyok Tamás volt köztársasági elnök mandátuma július 20-án szűnt meg, ezután harminc nap áll az Országgyűlés rendelkezésére, hogy megválasszák az új köztársasági elnököt. Mindaddig Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke tölti be az államfői pozíciót. Arról, hogy kit jelöl a Tisza-frakció köztársasági elnöknek, egyelőre csak találgatások vannak. Felvetődhetet többek között Romsics Ignác történész, illetve Baka András volt főbíró neve is.

A miniszterelnök és helyettese, Ruff Bálint, néhány nappal Sulyok hivatalának megszűnése után találkozott a Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral. A kormányfő a közösségi médiában közzétett fénykép mellett sokat nem árult el a találkozóról, annyit fűzött hozzá, hogy „a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről” beszélgettek.

A jogtudóssal a frakciójavaslat beterjesztésének napján, augusztus 5-én találkozott Ruff és Magyar. A miniszterelnök felidézte, hogy Baka többek között az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója, valamint két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A miniszterelnök a tőle szokatlan szűkszavúsággal azt írta: „volt miről beszélgetni”.

Magyar Péter korábban Polgár Judit nemzetközi sakknagymestert, Magyar Szent István-renddel kitüntetett sakkozót szemelte ki köztársasági elnöknek, az egyeztetés hiánya miatt azonban óriási társadalmi vita alakult ki, végül Polgár Judit elutasította Magyar Péter felkérését.

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