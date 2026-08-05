Háború :: 2026. augusztus 5. 15:18 ::

Tovább támadják a Hezbollah állásait a zsidók

Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán megsemmisítette a libanoni Hezbollah alagútrendszerét és egy fegyverraktárát is - jelentette a katonaság szóvivője szerda reggel.

Dél-Libanonban, a Szrebin nevű faluban több tucat méter hosszú alagutakat tártak fel és számoltak fel, amelyek a Hezbollah gerillaharcát szolgálták. Innen indítottak támadásokat az izraeli katonák ellen, és a fegyveresek a két akció között ezekben az alagutakban rejtőzködtek.

Az izraeli erők az elmúlt napokban Dél-Libanonban egy fegyverraktárat is felfedeztek és megsemmisítettek. A raktárban a Hezbollah rakétáit és a hozzájuk tartozó indítószerkezeteket, gépkarabélyokat, vállról indítható rakétákat, valamint egyéb harci eszközöket tároltak.

(MTI nyomán)