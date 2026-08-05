Anyaország :: 2026. augusztus 5. 14:55 ::

A Magyar Szakszervezeti Szövetség aláírásgyűjtést indított a kánikulai munkavédelmi problémák megoldására

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a kánikulai krízishelyzetben felerősödött munkavédelmi problémák közös megoldását szorgalmazza, a témában a szövetség aláírásgyűjtési akciót indított a Facebookon - közölte az érdekképviselet szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, a munkahelyi hőség már nem egy-két hetes nyári kellemetlenség, hanem tartós, életet és egészséget veszélyeztető kiemelt munkavédelmi kockázat.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a közleményben hangsúlyozta, a hatóságok a kánikula idején elsősorban a munkaközi szünetekre és a védőital biztosításának kötelezettségére hívják fel a munkáltatók figyelmét. A gond az elvárható szabályok elégtelenségével van. Az extrém hőség idejére meghatározott, óránkénti 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás évekkel ezelőtt született, amikor a tartós és szélsőséges hőterhelésnek még nem volt általános jele.

A közlemény szerint a szövetség szorgalmazza, hogy szabad és zárttéri munkahelyre készüljön egy hőmérsékleti protokoll, amely rögzíti azt a határértéket, amit elérve meghatározott időre kell korlátozni, vagy be kell szüntetni a munkavégzést. A szabályozásnak a munkavállalók számára is hozzáférhető és ellenőrizhető hőmérsékletmérési megoldást kell biztosítania.

"Ám, még mielőtt bármelyik munkáltató azt gondolná, hogy ezeket a pihenőidőket levonhatja a munkavállalók béréből, törvénybe kell foglalni, hogy ilyen címen egyetlen dolgozó embert sem érhet anyagi kár" - fogalmazott a szakszervezet közleményében.