Olvasói levelek :: 2026. június 4. 20:13 ::

Parkolj bunkón! (75.)

Olvasónk írja:

Ma történt Zuglóban, a Lapály és a Dorozsmai utcai sarkán, hogy a járdát elállva megállt ott egy fekete Mercedes. Benne pedig két felső-középosztálybelinek álcázott proli nő, akik vidáman nyihorásztak az autóban, mit sem törödve azzal, hogy szabálytalan parkolásukkal akadályozzák a gyalogosok haladását.

Rájuk szóltam én, az engem követő idős néni, aki az unokájával sétált, majd egy fiatalabb nő is, aki kutyát sétáltatott, de felszegett fejjel, boldogan csillogó, csillámporos szemekkel, öntudatosan átnéztek mindenkin, amíg be nem fejezték a minden bizonnyal tartalmas nyeherészésüket.

Ráférne már egy prolitlanítás erre az országra, csak, tartok tőle, nem sokan maradnánk.

És legyen meg a rendszám is az internet örökkévalóságának: AO IG 659

Egy herminamezei polgár