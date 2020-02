Elcsatolt részek :: 2020. február 27. 22:05 ::

Román ügyészek (!): pénzbüntetés elég a 11 éves kislányt csoportosan meggyalázóknak

Egy 52 éves férfi vezényletével összesen hatan erőszakoltak meg egy 11 éves kislányt Romániában (a megyei ügyészséget tekintve inkább Erdély lesz az - a szerk.), de öt ügyész és négy bíró úgy gondolta, a gyerek tudott mérlegelni és beleegyezett az aktusba. A kilenc évvel ezelőtt történt ügyben felháborító ítéletek születtek, a család az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult - írja a Magyar Hang.

Egy felkavaró ügy foglalkoztatja a román közvéleményt, melyet a Libertatea napilap ma hozott nyilvánosságra . Az elkövető, az 52 éves Jurj Viorel azt állítja, a lány provokálta őt azzal, hogy kihívóan öltözködött, és a bírók hittek neki. Az erőszak a szomszéd udvarban történt, ahol a negyedikes kislány a társaival játszott. Jurj még öt haverját hívta meg az eseményre, mindannyian közösültek a gyerekkel. Az áldozat lassan tíz éve harcol a román bíróságokon, az elkövetők eddig mindössze jelentéktelen büntetéseket kaptak.

Öt felnőtt és egy kiskorú volt az elkövető, az erőszak után az áldozat nem mert szólni a szüleinek. Jurj hét hónapig azzal fenyegette a kislányt, hogy agyonveri, ha szólni mer bárkinek az esetről. Az édesanyának egy idő után feltűnt, hogy a gyerek terhes. A szülők azonnal feljelentést tettek a rendőrségen, az ügyben a Hunyad Megyei Ügyészség kezdett nyomozásba. Mindössze egy négyoldalas vádirat született, mely a lány és két – szintén gyermek – tanú nyilatkozatán, valamint a hat elkövető vallomásán és egy orvosszakértői jelentésen alapul – utóbbiban az áll, hogy az áldozat testén (hónapokkal az eset után) nem találtak erőszakra utaló nyomokat.

Az egyetlen hatóság, amely nem hitte el, hogy a lány beleegyezett az aktusba, a megyei rendőrség volt, akik kriminálpszichológust rendeltek ki mellé. A szakember megállapította, hogy a lány poszttraumás stresszben szenved. Az ügyészség végül úgy döntött, nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy a gyerek nem egyezett bele az aktusba, ezért nem indult eljárás. Az 52 éves férfit nemi erőszak helyett csak kiskorúval való közösülés miatt küldték bíró elé, és a többi elkövető mindössze szimbolikus büntetést kapott: egyiküket elengedték, mert kiskorú, a felnőttek pedig 100 és 250 lej közötti bírságokat kaptak (7 – 17.000 forint – a szerk.). „Az elkövetett dolgok nem jelentenek akkora veszélyt a társadalomra, mint egy bűncselekmény, ezért elegendő az adminisztratív bírság” – fogalmazta meg az ügyész. A család hiába fellebbezett többször is, minden szinten hasonló ítélet született – többször kimondták, hogy a gyerek a saját akaratából feküdt le a férfiakkal. Az egyik magyarázat szerint erre az is bizonyíték, hogy a lány az erőszak után is visszajárt arra az udvarra játszani, holott tudhatta, hogy bármikor újra jöhetnek az erőszakolók. Végül Jurj Viorelt három év börtönre ítélték és 10.000 lejt, hétszáz ezer forintot kell fizessen a családnak, a másik négy férfi megúszta a fent említett pénzbüntetéssel. A Libertatea közölte azoknak a bíróknak a nevét, akik a különböző szinteken az ítéleteket meghozták. A család – egy civil szervezet segítségével – az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult.

(A résztvevők származása nem ismert, de emberfélék által lakott államszerű képződményben nem létezik olyan felállás és "beleegyezés", amelynél a bírók és az ügyészek így mentegethetnek 11 éves kislányokkal közösülő vadállatokat. Ijesztően afrikai szint, 100 éve pedig még hivatalosan is magyar föld volt... - a szerk.)