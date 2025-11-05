Elcsatolt részek, Háború :: 2025. november 5. 18:07 ::

Magyar egyetemi hallgatókat ejtett túszul az ukrán hadkiegészítés az EU-érett jogállamban

Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége amiatt, hogy a beregszászi székhelyű Rákóczi-egyetem négy diákját több mint 24 órája fogva tartja a helyi hadkiegészítés.

A KMKSZ elnökségének az MTI-hez eljuttatott nyilatkozata szerint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói "eleget téve törvényi kötelezettségüknek" adatfrissítés céljából november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Toborzóközpontot, de onnan négy hallgatót nem engedtek távozni. "A hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk a hadköteles személyeket önkényesen, jogalap nélkül bent tartani" - áll a dokumentumban.

A személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák, elsősorban az alkotmány, a Büntetőeljárási törvénykönyv és a Szabálysértési törvénykönyv. Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, több órás őrizetbe vételt indokolna - tették hozzá.

"Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, és ez ellentmond Ukrajna törvényeinek" - szögezi le a KMKSZ elnöksége a nyilatkozatban.

A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja ezeket az eseteket, és levélben fordul a védelmi miniszterhez, az emberi jogi biztoshoz és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében - írták.

Ferenc Viktória: elraboltak négy egyetemi diákot

Ferenc Viktória kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő saját Facebook-oldalán közzétett (majd később eltávolított) videóban emberrablásnak nevezte az esetet. A képviselő szerint a diákokat kényszerű módon akarják besorozni annak ellenére, hogy az ukrán törvények (a mobilizációról szóló törvény 23. cikke) szerint a nappali tagozatos hallgatóknak az oktatás teljes időtartamára halasztás jár.

„Követeljük, hogy a toborzóközpont azonnal engedje szabadon a fogvatartott diákokat” – jelentette ki Ferenc Viktória. Hozzátette, mindent megtesz, hogy az eset az uniós szintéren is nyilvánosságot kapjon, hangsúlyozva, hogy Ukrajnában „nap mint nap emberi jogok sérülnek” a mozgósítás során, és az embertelen, jogtalan bánásmódtól a lakosság elfáradt.

Mint ismert, erről a rezsimről hazudja az EU-vezetés azt, hogy fenntartja és tiszteletben tartja a hatékony demokratikus mechanizmusokat, beleértve a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását...

(MTI - Kárpáthír nyomán)