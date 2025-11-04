Háború :: 2025. november 4. 14:25 ::

Az EU-s vezetés ukrán korrupcióellenes harcról hazudozik, és megint küldött 1,8 milliárdot a rezsimnek

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta Ukrajnának a makroszintű pénzügyi stabilitást biztosító 50 milliárd eurós, hosszú távú pénzügyi támogatás ötödik, 1,8 milliárd eurós részletének kifizetését - tette közzé az X-en az uniós tanács kedden.

A 2024. március elsején hatályba lépett Ukrajna-eszköz 50 milliárd eurós támogatást tesz lehetővé Ukrajna számára a 2024 és 2027 közötti időszakban. Az eszköz keretében az Ukrajnának folyósítani tervezett kifizetéseket az EU az elfogadott reformok végrehajtásától, valamint a megvalósuló beruházásoktól függően folyósítja.

Az eszköz keretében nyújtható pénzügyi támogatás emellett azzal a feltétellel áll rendelkezésre, hogy Ukrajna "továbbra is fenntartja és tiszteletben tartja a hatékony demokratikus mechanizmusokat", beleértve a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint "szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását". A pénzügyi támogatás függ továbbá a "jogállamiság megerősítésétől", az igazságszolgáltatás függetlenségének fenntartásától, a közigazgatási reform megerősítésétől, valamint a "korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemtől".

Az Európai Unió Tanácsának keddi közleménye szerint a határozattal az EU elismeri, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette az ötödik kifizetéshez szükséges feltételeket, valamint az ezt megelőző, negyedik folyósítás egy hátralévő lépését. Mint részletezték, az uniós tanács arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna kielégítően hajtott végre az Ukrajna-tervben meghatározott számos reformot, többek között az igazságszolgáltatási rendszer, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzügyi piacok, a humántőke, az üzleti környezet, a decentralizáció elleni közdelem, a regionális politika, valamint az energiaágazat reformjának, a kritikus fontosságú nyersanyagok kezelése, a zöld átállás és a környezetvédelem területén.

Az úgynevezett Ukrajna-eszköz keretében nyújtott finanszírozás célja, hogy fokozza Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, támogassa közigazgatását, és előmozdítsa a fontos hosszú távú reformokat. A keddi folyósítással az eszköz keretében, annak tavalyi hatálybalépése óta az Ukrajnának nyújtott támogatás hozzávetőlegesen 21,4 milliárd eurót tesz ki.

A finanszírozást vissza nem térítendő támogatások, hitelek és garanciák formájában bocsáthatja rendelkezésre az EU.

(MTI nyomán)