Videók :: 2018. május 14. 18:44 ::

Rogán: nem hozzuk vissza a letelepedésikötvény-programot

Miniszterjelöltként hallgatta meg Rogán Antalt az Országgyűlés gazdasági bizottsága. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető leendő minisztert a letelepedési kötvényekről és Lázár János távozásáról kérdezték.



Jön az újabb nemzeti konzultáció

A változó körülményekre tekintettel szigorítana a kormány a Stop Soros törvényjavaslaton, ezzel párhuzamosan pedig az alaptörvény szigorítását is kilátásba helyezik – jelentette ki Rogán Antal hétfői meghallgatásán.

Változatlan célok mellett, a változó körülményekre tekintettel szigorítana a kormány a Stop Soros törvényjavaslaton, amelyhez az alkotmányos alapokat is meg kell teremteni – mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterjelöltje kinevezése előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.

Rogán Antal ezzel kapcsolatban annyit közölt: a jogszabálynak minden olyan tevékenységet meg kell akadályoznia, amelynek célja, hogy Magyarország területére a magyar törvények megkerülésével, a nemzeti szuverenitás megsértésével, illegálisan hozzanak be bevándorlókat. Mint mondta, jelenleg külföldről támogatott szervezetek nyújtanak segítséget ehhez.

A demográfiai fordulatról is tervez nemzeti konzultációt a jövőben a Miniszterelnöki Kabinetiroda – ismertette, és célnak nevezte, hogy 2025-ig az ország a digitális kultúra tekintetében az Európai Unió első öt országa között legyen. A jelölt, akit a bizottság hét tagja támogatott, míg öt ellene szavazott, közölte azt is: tárcája továbbra is a legalacsonyabb költségvetésű lesz, államtitkárai száma pedig négyről háromra csökken.

(MTI)