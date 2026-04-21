Külföld :: 2026. április 21. 14:36 ::

A román miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül

A Bukarestben kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra készül, és nem fog újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) - jelentette be kedden a PNL-t vezető Ilie Bolojan miniszterelnök, miután a PSD megvonta tőle támogatását.

A PNL vezetősége kedden felhatalmazta a párt tárgyalóküldöttségét, hogy az eddigi kormánykoalíció többi pártjával, a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával egyeztessen a kisebbségi kormányázás lehetőségéről.

Bolojan hozzátette: a PNL valamennyi parlamenti pártnak augusztus végéig tartó moratóriumot javasol, hogy a román parlament a tavaszi ülésszak végéig meghozhassa azokat a törvényeket, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésére álló mintegy 10 milliárd eurós uniós támogatás lehívásához szükségesek.

(MTI)