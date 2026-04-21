2026. április 21. 14:50

NVI: május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat

Az országgyűlési választásra kihelyezett plakátokat május 12-én 16 óráig kell eltávolítani - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel kedden.

Azt írták, a plakátot a törvény szerint annak kell 30 napon belül eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték.

Hozzátették: a választási plakátok el nem távolítása miatt a választási bizottságoknak nincs hatáskörük dönteni.

Felhívták a figyelmet arra: a határidőt követően az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása, és az ezzel kapcsolatos intézkedések. Megjegyezték: aki a május 12-ei határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit megfizetni.