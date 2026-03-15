2026. március 15. 13:38

MS NOW interjú Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel

Az MS NOW exkluzív interjút közölt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, melyet ugyan az Epstein-koalíció, illetőleg a magyarországi média sem ver nagy dobra, mégis érdemes megtekinteni.

A 15 perces beszélgetés során feltűnően kiegyensúlyozottan megnyilvánuló iráni miniszter állítja: “A Hormuzi-szoros tulajdonképpen nyitott. Kizárólag az ellenségeink tulajdonába tartozó hajók és tankerek előtt van lezárva. Mások szabadon átkelhetnek”. Az interjúban leszögezi, hogy az új legfelsőbb vezető ellátja feladatát, Irán politikai rendszere stabil és megfelelően működik. A hírcsatorna azon kérdésére, hogy országa jelenleg kap-e katonai, vagy hírszerzési támogatást Oroszországtól, vagy Kínától, Aragcsi azt a választ adja, hogy “Oroszország és Kína stratégia partnereink, és korábbi szoros egyeztetéseink változatlanul folytatódnak, melynek a katonai együttműködés is része. Ennek részleteire nem térek ki, de az együttműködések jók.”

Az iráni külügyminiszter hangsúlyozza, hogy ok nélküli, kiprovokálatlan támadás érte országát, védelmi harcot folytatnak. Újságírói kérdésre, melynek lényege, hogy Kína és Oroszország miért nem emelt vétót az Iránt elítélő Biztonsági Tanács határozatára, a külügyminiszter válaszában az ENSZ igazságtalan állapotára, és annak abszurditására tér ki, hogy az ENSZ BT éppen Iránt, a megtámadott államot, és nem a támadókat ítélte el. Az interjú talán legmegdöbbentőt pontja a beszélgetés végéhez közeledve hangzik el.

Az újságíró kérdésére, hogy Witkoff és Kushner elfogulatlan tárgyalónak mutatkoztak-e, és hűen közvetítették-e az iráni álláspontot az USA irányába, még a háború megindulása előtt két nappal, a 2026. február 26-án megszakadt genovai tárgyalások végén, Aragcsi jelzi, hogy a megbeszélés végén közös nyilatkozatot fogadtak el a felek. Ezt az ománi közvetítő ismertette a felekkel, és azokkal egyetértésben hozta nyilvánosságra, “a felek közti jelentős haladást” elismerve.

Szó sem volt olyan, nem sokkal ezt követően elhangzó nyugati vádakról, miszerint a perzsa állam tárgyalói kiabálva fenyegetőztek volna 11 nukleáris fegyver előállításával. Olyannyira nem, részletezi az iráni külügyminiszter, hogy miként az a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felé iráni részről közölt adatokban is szerepel, az ország meglévő 440 kg, 60%-ra dúsított nukleáris anyaguk alacsonyabb szintekre történő csökkentését ajánlották fel!

A teljes interjú itt megtekinthető: