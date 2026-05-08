2026. május 8. 20:31

Autópályára sem való tempóban csapódhatott lámpaoszlopnak a Mercedes Szegeden

Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült abban a szegedi balesetben, amelyben egy autó lámpaoszlopnak csapódott és darabokra szakadt - írja a 24.

Extrém sebességgel haladhatott az a Mercedes csütörtök éjszaka, amely Szegeden, a Bertalan hídnál lámpaoszlopnak csapódott, majd az ütközés erejétől három részre szakadt. A kocsi törmelékei mintegy 130 méteren szóródtak szét.



Az autóban két fiatal felnőtt férfi utazott: egyikük a helyszínen életét vesztette, a másik kirepült a kocsiból, átesett a híd korlátján, és súlyosan megsérülve kórházba került, de túlélte a balesetet.

Délmagyarnak nyilatkozó szakértő szerint a tragédia elsődleges oka az extrém sebesség lehetett, amely valószínűleg a lakott területen még az autópályákon megengedett tempót is meghaladta. Felmerült, hogy a sofőr a híd lábánál hirtelen fékezhetett egy sebességmérő pont előtt, illetve az is, hogy egy úthiba vagy nedves útfelület tette irányíthatatlanná az autót.

Ezen sebességszinten már a biztonsági öv is veszélyforrás

A lapnak nyilatkozó gépjárművezető-oktató szerint esős úton, nagy sebességnél a legkorszerűbb biztonsági rendszerek sem jelentenek védelmet: csökken a reakcióképesség, csőlátás alakul ki, és egy hirtelen fékezés vagy tócsa végzetes lehet.

Megjegyezte, hogy az eset extrém példája annak is, hogy a túlélő utas életét paradox módon az menthette meg, hogy nem volt bekötve, azonban hangsúlyozta, hogy

ilyen kivételes helyzetektől eltekintve a biztonsági öv használata alapvető életvédelmi eszköz.

A Délmagyar úgy tudja, hogy a sofőr nem versenyzett senkivel. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja, beleértve azt is, hogy a sofőr tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt állt-e.

