Gondolták volna, hogy a cseh lovas támadt rá szegény ártatlan Rodrigóékra?

Amint arról korábban beszámoltunk, igencsak felháborító dolgok árnyékolták be a felvidéki Somorján rendezett nemzetközi díjugrató versenyt néhány héttel ezelőtt. A cigány származású Szuhai fivérek – akikkel korábban is több hasonló gond volt már – gyakorlatilag félholtra vertek egy cseh díjugratót egy helyi diszkóban. Azóta már a Nemzetközi Lovassport Szövetség is lépett, s eltiltotta a normálisan viselkedni nem tudó Szuhaiékat.



Lehet, hogy „ott se vót”? (kép: lovassport.hu) Lehet, hogy „ott se vót”? (kép: lovassport.hu)

Döbbenetes, hogy a magyar szövetség azóta is hallgat, sőt, az ezt firtató Magyar Jelen kérdéseire olcsó rasszistázás a válasz. Sőt, árhírekről írnak, és elég sokatmondó, hogy a hozzászólások lehetőségét letiltották a bejegyzésük alatt...

A szövetség viselt dolgait belülről jól ismerők azt állítják, hogy a Szuhai-klán gyakorlatilag nyomás alatt tartja a szövetséget, akkora a befolyásuk, hogy ezért nincsenek következmények. Pedig mint írtam, már korábban is bőven lehetett volna lépni az antiszociális viselkedésű cigányok ellen.

Most újabb fejlemény van, Szuhai nagymama megmondta, hogy az unokák „teljesen ártatlanok”, sőt, rájuk támadtak, ők „csak védekeztek” de lassan majd az is kiderül, hogy „ott se vótak” (ahogy a korábbi cigány népmesei verzióban is szerepelt még). Ismerjük jól ezt, elég jellegzetes magyarázkodás.

– A Magyar Jelen cikke szerint a fiúk súlyos fejsérülést okoztak egy cseh versenyzőnek, a testvérek nagymamája ugyanakkor arról beszélt lapunknak, éppen ők voltak azok, akikre rátámadtak – írja a Blikk. Hát, persze.

– A mi gyerekeinket támadták meg, ők pedig csak védekeztek, és ezt a kamerafelvételek majd bizonyítani is fogják. A másik, 15-20 fős társaság tagjai kezdtek részegen dulakodni. A mieink hárman elszaladtak először, de utánuk mentek. Ezután Rodrigo lelökte Gyuláról az agresszív, kötekedő cseh sportolót, aki aztán szerencsétlenül esett – magyarázta meséjét Szuhai Gyuláné.

Egyébként megszólalt Jámbor Vilmos, az egyesfogathajtó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki augusztus 6-án közzétett videójában a szövetség lassú reagálását bírálta.

„Agyonvernek egy embert, aki majdnem belehal, és akkor a szövetség úgy tesz, hogy ők nem tehetnek semmit, mert ők nem tudnak semmiről. Kedves MLSZ-elnökség, és akinek nem inge, ne vegye magára: nem szégyellitek magatokat? Nektek ez nem égő, amit csináltok?” – üzent a szakember.

L. J. – Kuruc.info