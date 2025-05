Zsidóbűnözés, Háború :: 2025. május 25. 11:44 ::

Íme, a demokrácia és az emberi jogok zászlóvivői: az izraeliek több mint 80 százaléka támogatja a gázai palesztinok kitelepítését

A Penn (Pennsylvania) State Egyetem még márciusban végzett közvélemény-kutatása szerint az izraeliek 82 százaléka egyetért azzal, hogy etnikai tisztogatást hajtsanak végre a Gázai övezetben – adta hírül május 22-én a Haaretz című izraeli újság. Igaz, a felmérésben csupán 1005 izraelit kérdeztek meg.

A közvélemény-kutatók arról is érdeklődtek, hogy vajon az izraeli hadseregnek Jerikó lakóinak a város meghódítása során történő kiirtásáról szóló bibliai történettel összhangban kellene-e cselekednie? A válaszadók 47 százaléka „igennel” felelt. Továbbá a megkérdezettek 65 százaléka szerint „az amelakitákkal történtek ismétlődnek meg” a gázai palesztinokkal. (Sámuel próféta első könyvének 15:2-3 igerészében Isten így szól Saul királyhoz: "Így szól a Seregek Ura: Megemlékeztem arról, a mit cselekedett Amálek Izráellel, hogy útját állta néki, mikor feljöve Égyiptomból. Most azért menj el, és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.") Az említett 65 százalék 93 százaléka pedig egyetért azzal is, hogy „az amalekiták emlékének eltüntetésére vonatkozó parancsolat a modern kori Amalekre is vonatkozik”.

A gázai háború kezdetén Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Tel-Aviv hadjáratát „szent háborúnak” nevezte, amely „az amalekiták elleni bibliai háborúra emlékeztet”.



Forrás: Bloomberg

A közvélemény-kutatásba bevont izraeliek 82 százaléka helyesli a Gázai övezet lakóinak erőszakos kitelepítését, 56 százalékuk pedig Izrael arab állampolgárainak kiutasításával is egyetért. 20 évvel ezelőtt ugyanezekre a kérdésekre még sokkal kisebb arányban adtak egyetértő válaszokat a megkérdezettek – mutat rá a felmérés döbbenetes adatait ismertető Haaretz.

A közvélemény-kutatás közzététele egybeesik egy újabb, brutális izraeli katonai „hadművelettel” Gázában, melyet a „Gideon szekerei” névre kereszteltek. (Gedeon, héberül Gideon ('kardforgató') Joás fia, a bírák egyike, szám szerint az ötödik. Városában, Ofrában angyali felszólításra lerombolta Baál oltárát, egy hagyomány szerint ezért a Jerubbaál (azaz 'Baállal perel') nevet kapta. Ezután sereget gyűjtött, egy fáklyákkal és harsonákkal felszerelt kis csapat élén meglepte és megverte a midiánitákat. Ezután a Jordánon túlra űzte őket, elfogott királyaikat pedig megölte, és keményen megbüntette azokat a gileádi városokat, amelyek e hadjárata során megtagadták tőle a segítséget. ) A mostani „hadművelet” célja az egész Gázai övezet teljes izraeli uralom alá helyezése, és a lakosságnak a terület déli részén történő összeterelése.

Benjamin Netanjahu, izraeli kormányfő május 21-i beszédében arról beszélt, hogy a gázai háború befejezésének feltétele Donald Trump amerikai elnök palesztinok kitelepítésére vonatkozó javaslatának végrehajtása. Az NBC Newsnak egy héttel ezelőtt nyilatkozó források szerint Trump egy olyan terven dolgozik, amelynek célja akár egymillió palesztin „végleges áttelepítése” a Gázai övezetből Líbiába.

Amerikai biztonsági vállalkozók állítólag már az övezetben vannak, hogy felügyeljék az új izraeli „segélyelosztási tervet”, melyet az ENSZ és más nemzetközi szervezetek az etnikai tisztogatás előkészítésének tartanak, és ezért határozottan elítélnek.

Gergely Bence