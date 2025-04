Külföld :: 2025. április 25. 06:57 ::

Belga statisztikai hivatal: egyre több anya hal meg a várandósság során vagy a szülést követő egy évben

Növekszik a terhesség alatt vagy a szülés utáni egy évben elhunyt anyák száma Belgiumban, 100 ezer élve születésre 8,8 anya elhalálozása jut, szemben a 2014-ben feljegyezett 3,69 halálozással - közölte a belga statisztikai hivatal, a Statbel csütörtökön.

A 2018-2022 közötti időszakra vonatkozó jelentés szerin a gyermekágyi halandóság belgiumi növekedése részben annak tudható be, hogy a vonatkozó feljegyzést készítő illetékes hatóságok alkalmazzák az Egészségügyi Világszervezet (WHO) iránymutatásait, amelyek tágabban határozzák meg az anyai halálozást, beleértve az öngyilkosságokat is.

A belga statisztikai hivatal szerint a terhességgel, a szüléssel és a gyermekágyi időszakkal összefüggő elhalálozások fő okai között a szülés utáni két hónapban jelentkező mélyvénás trombózis és a tüdőembólia (27,3 százalék), a vajúdási és szülési szövődmények (18,2 százalék), valamint a szülés utáni komplikációk szerepelnek (18,2 százalék). Közel minden ötödik esetben (18,6 százalék) az anyák saját magukon okozott sérülése volt a halál oka. A daganatokhoz és a keringési rendszer betegségeihez kapcsolódó esetek a terhesség alatt vagy a szülés utáni egy évben bekövetkezett elhalálozások 12,9 százalékát tették ki a vizsgált ötéves időszakban - tette hozzá jelentésében a belga statisztikai hivatal.

(MTI)