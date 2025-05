Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. május 1. 13:10 ::

Ismét egy öngyilkosság? - 41 éves korában véget vetett életének (?) Epstein egyik áldozata

Az anyai és apai ágon is zsidó származású Jeffrey Epstein 2019. augusztus 10-én bekövetkezett öngyilkossága (?) mindmáig a közelmúlt egyik legrejtélyesebb talánya. A hivatalos verzió szerint önkezével vetett véget életének a Metropolitan börtönben lévő cellájában, de több gyanús körülmény is gyilkosságra utal (az őrök aludtak halálának éjjelén, ki voltak kapcsolva a kamerák, Epstein testén olyan sérülések voltak, amelyek nem keletkezhettek öngyilkosságból fakadóan stb.).



A néhai Virginia Giuffre, Epstein egyik legismertebb áldozata

A zsidó üzletember bűnlajstroma igen hosszú: kiskorúakkal való (szex)kereskedelem, szexuális kizsákmányolás, szexuális bántalmazás. Ügyfélköre – és igazából ez a kulcs mindenhez – a társadalom úgynevezett „elitjéből” került ki. A perverz zsidónak egy Little St. James névre keresztelt magánszigete is volt a karibi térségben, itt is rendeztek orgiákat.



Giuffre a néhány hete történt autóbalesete után kórházba került

Az Epstein ügyében cinkos, a homályba veszett személyeket – akik így maguk is bűnrészesek – sosem vonták felelősségre, s noha felröppentek nevek különböző iratok alapján, Epstein annyi személlyel ápolt „szoros kapcsolatot”, hogy ha egyszer végre nyilvánosságra kerülne minden, a teljes amerikai deep state összeomolhatna.



Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein

2024 júliusában Elon Musk úgy nyilatkozott , hogy ha az FBI nem kezdi meg az Epstein ügyében érintettek felelősségre vonását, akkor vagy újra kell indítani, vagy be kell zárni ezt a hivatalt. Jogos meglátása szerint kísérlet sincs az ügy felgöngyölítésére.

Epsteinnek és körének korábbi áldozatai közül voltak olyanok, akik ki mertek állni a nyilvánosság elé, hogy igazságot szolgáltassanak. Az egyik ilyen nő a 41 éves Virginia Giuffre volt, aki múlt pénteken a hivatalos verzió szerint – a változatosság kedvéért – szintén öngyilkos lett.

Giuffre először 2015-ben indított pert Epstein ellen azzal a váddal, hogy 16 éves korában szexkereskedelem áldozata lett. Állítása szerint Epstein korábbi szeretője és kerítőnője, Ghislaine Maxwell toborozta munkára, utóbbit 2022 nyarán húsz év börtönre ítélték, elméletileg 2037. július 17-én szabadulna börtönéből, ahol egyébként úri körülmények között tengeti napjait.



Giuffre fiatalkori képével

A háromgyerekes Giuffre azt is állította, hogy 17 éves korában háromszor kényszerítették szexuális aktusra András herceggel, a brit királyi család azóta kegyvesztett tagjával. 2021-ben polgári pert indított András herceg ellen is, amely során a herceg persze tagadott, de Giuffre szerint Epstein és Maxwell voltak azok, akik bemutatták őt neki. 2022-ben peren kívül megegyeztek (a herceg 12 millió dollár kártérítést fizetett), ám Erzsébet királynő 2022-ben megfosztotta Andrást királyi és katonai címeitől is.

Érdekesség, hogy pár héttel halála előtt Giuffre autóbalesetet szenvedett, egy iskolabusszal ütközött össze, amikor az nagy sebességgel belecsapódott a kocsijába. Ekkor azt írta, hogy orvosai szerint pár napja van hátra.

Hozzátartozóinak közleménye szerint Giuffre „öngyilkos lett, miután egész életében szexuális visszaélés és szexkereskedelem áldozata volt”, valamint azt írták róla, hogy „fényként emelte fel a túlélőket”. A nő évek óta Ausztráliában élt, párjától 22 év házasság után vált el nemrég, mert Giuffre szerint többször bántalmazta őt fizikailag. Az ausztrál rendőrség is közleményt adott ki az esetről. Péntek este riasztották őket egy házhoz a nyugat-ausztráliai Neergabby környékén, de mire odaértek, a nő már halott volt. „A halálesetet a súlyos bűncselekmények nyomozói vizsgálják; az első jelek szerint nincsenek gyanús körülmények” – írta a rendőrség.



A fiatal Virginia Giuffre András herceggel és Ghislaine Maxwellel (fotó: pixel8000/Daily Mail)

Epsteinnel kapcsolatban a leglogikusabb érv az idegenkezűség mellett az, hogy talán hasznos információkat mondhatott volna el, mielőtt ténylegesen elítélik, mint Maxwellt. Érdekes, hogy utóbbi esetében ez nem merült fel, és nem is történt ilyen, ennek ellenére Epstein halála körül annyi a rejtély, hogy az még a mémkészítőket is megihlette. Az „Epstein nem lett öngyilkos” mémek annyira híresek lettek, hogy még Magyarországra is bőven jutott belőlük.

Giuffre esetében az a különös, hogy 2019-ben arról tett közzé bejegyzést, hogy semmi esetre sem lenne öngyilkos, és ha valami történik vele, akkor családja számára azt üzente terapeutáján keresztül, hogy ne hagyják veszni az igazságot. Azt is írta, hogy „túl sok gonosz ember akarja őt holtan látni”. A bejegyzést most ismét felkapták, még Donald Trump Jr. is írt róla X-en.

Tény, hogy András yorki herceg volt barátnője, Lady Victoria Hervey mind Giuffre autóbalesetét, mind a halálhírét gusztustalan módon kommentálta, előbbire azt írta, hogy „karma”, utóbbira pedig azt reagálta , hogy „amikor a hazugságok utolérnek, nincs kiút”. Az is az öngyilkossága kétségbe vonását erősíti, hogy három gyermeke is volt, nem magányban élt.

Persze, amit az ember 2019-ben leírt, közel sem biztos, hogy 6 év távlatából is úgy gondolja, különösen egy ilyen küzdelmes életúttal a háta mögött, de törvényszerű, hogy Giuffre halálával kapcsolatban is elindultak a különböző (konspirációs) elméletek. Ezzel szemben családja – ahogy a közleményből olvasható – tényként kezeli az öngyilkosságot.

A Daily Mail világított rá, hogy pár órával a nő halála előtt egy fekete pick-up autó állt meg a háza bejáratánál, amely kocsiról úgy vélik, volt férje tulajdona. Ő nem ült az autóban, csak két családi ismerős. Egy férfi – sütisdobozokkal a kezében, és egy nő, akinek a fején kapucni volt, mindketten bementek Giuffre házába. Utóbbiról – feltételezem – csak sejtik, hogy ismerős lehet, hiszen egyik felvételen sem látszik az arca.



A fekete jármű, amelyet Giuffre volt férjének tulajdonítanak, és amely a nő háza előtt parkolt le néhány órával a halála előtt (fotó: BackGrid/Daily Mail)



A sofőr egy fiatal férfi volt, süteményekkel megrakodva lépett be Giuffre házába



Őt követte ez a nő, aki szintén a kocsiban utazott. Kapucniban van a nagy melegben

További furcsaság az is, hogy az Epstein-ügy másik ismert áldozata, Carolin Adriano szintén önkezével vetett véget életének, 2023 októberében egy floridai hotelben találtak rá, elvileg túladagolta magát, melyet az édesanyja a mai napig nem hisz el. Maxwell perében ő volt a koronatanú.



Valentin-napi tematikájú mém Epstein haláláról



A mém szerint az agyvérzést úgy is lehet diagnosztizálni, ha valaki inkoherens módon beszél. Mondjuk azt állítja, hogy Epstein öngyilkos lett

Szóbeszéd és mémek szintjén Hillary Clintont is szóba hozták Epstein halálával kapcsolatban (lásd a vonatkozó mémet). Férje, Bill Clinton neve is előkerül az Epstein-ügy nyilvánosságra hozott dokumentumaiban, de az iratokban semmi vonatkozóm adat nincs arra, hogy bűncselekményt követett volna el. Elmondása szerint nem állt kapcsolatban Epsteinnel, miután szexuális bűncselekményekkel vádolták meg, és sosem járt a zsidó „pedofilszigetén” (ezt a néphagyomány másként gondolja, lásd szintén a vonatkozó mémet). Epstein ugyanakkor korábban azt mondta róla, hogy „szereti a fiatal lányokat”.



"Ha nem hiszed el, hogy Epstein öngyilkos lett, téged is megöngyilkollak" - Hillary Clinton tematikájú mém az Epstein-ügyről



Sokan úgy tartják, Bill Clinton is részese volt Epstein beteg cselekedeteinek

Akár elhisszük, hogy Giuffre (is) öngyilkos lett, akár nem, ennyi vélt vagy valós öngyilkosság, és a fel nem tárt, ködös részletek több mint gyanússá teszik az egész ügyet. Ha egyszer valóban felgöngyölítik, ahogy Musk szeretné, abba valószínűleg beleroppanna az amerikai mélyállam is.

