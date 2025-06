Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. június 17. 17:04 ::

A "stabilitásra nehezedő nyomás" megfosztotta Bécset a legélhetőbb városnak járó rangjától

Három év után Bécs lekerült az Economist csoport gazdaságkutató intézete, az Economist Intelligence Unit (EIU) által a világ legélhetőbb városairól összeállított rangsor éléről, a helyét Koppenhága vette át.

Az EIU-index 173 városot értékel világszerte 30 mutató - többek között az egészségügy, az oktatás, a stabilitás, az infrastruktúra és a környezet - alapján.

A "Global Liveability Index 2025" rangsor első helyét a dániai Koppenhága szerezte meg, a város 100 ponttal a maximális eredményt érte el a stabilitás, az oktatás és az infrastruktúra terén, és ezzel a tavalyi második helyéről lépett az elsőre. Bár Bécs a legtöbb kategóriában jól teljesített, a stabilitás kategóriában jelentősen csökkent a pontszáma.

"A stabilitásra nehezedő nyomás miatt Bécs három év után elveszítette a legélhetőbb városnak járó rangját" - közölte Barsali Bhattacharyya, az EIU igazgatóhelyettese.

Nem Bécs volt az egyetlen város, amely alacsonyabb pontszámot kapott egy olyan kategóriában, amelyben korábban jól teljesített. Calgary, amely 2024-ben az ötödik helyet szerezte meg, az idén a 18. helyre esett vissza, miután három további kanadai várossal együtt alacsonyabb pontszámot kapott az egészségügyi ellátás terén, az ország egészségügyi rendszerének megterheltsége miatt.

London, Manchester és Edinburgh is lejjebb került a rangsorban, miután a stabilitás kategóriában alacsonyabb pontszámot kaptak. Az idei listán London a 45. helyről az 54. helyre esett vissza, Manchester a 43. helyről az 52. helyre, Edinburgh pedig az 59. helyről a 64. helyre. "Ahogy már 2024-ben is, Nyugat-Európa, valamint a Közel-Kelet és Észak-Afrika esetében is csökkentek a stabilitási pontszámok" - mutatott rá Bhattacharyya.

A lista első tíz helyezettje az idén Koppenhága (Dánia), Bécs (Ausztria), Zürich (Svájc), Melbourne (Ausztrália), Genf (Svájc), Sydney (Ausztrália), Oszaka (Japán), Auckland (Új-Zéland), Adelaide (Ausztrália), Vancouver (Kanada) lett.

A lista végén Damaszkusz (Szíria), Tripolisz (Líbia), Dacca (Banglades), Karacsi (Pakisztán) és Algír (Algéria) áll.

(MTI)